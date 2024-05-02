В Кремле прокомментировали саммит по Украине в Швейцарии

Фото: сайт Кремля
Швейцарская конференция по Украине явно не нацелена на результат. Без участия России нельзя говорить о серьёзных ожиданиях, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сообщил, что позиция России касаемо переговоров хорошо известна. Она последовательна и абсолютно прозрачна. Эту позицию российская сторона неоднократно повторялась, её также подтверждал президент страны Владимир Путин.
Песков добавил, что никаких результатов от предстоящего саммита ждать не следует, поскольку их достижение без участия России просто невозможно.
Ранее правительство Швейцарии сообщило, что на конференцию были приглашены 160 делегаций. Россия в их число не входит.
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Песков добавил, что никаких результатов от предстоящего саммита ждать не следует, поскольку их достижение без участия России просто невозможно.
Ранее правительство Швейцарии сообщило, что на конференцию были приглашены 160 делегаций. Россия в их число не входит.
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Анастасия Чинкова