В Швейцарии назвали число приглашённых на конференцию по Украине стран

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Делегации более 160 стран приглашены на конференцию по Украине, которая состоится 15-16 июня на курорте Бюргеншток в Швейцарии. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Отмечается, что в число приглашённых входят члены стран G7, G20, БРИКС, стран Евросоюза, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, представители Ватикана и Вселенского патриарха Константинопольской церкви.
Накануне мероприятия на сайте правительства будет опубликован полный список приглашённых стран и организаций.
В основе саммита будут лежать дискуссии, проводящиеся в последние месяцы. В частности, будут обсуждаться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского и иные мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права.
Власти Швейцарии называют целью конференции стимулирование будущего мирного процесса. Для реализации этого плана участники саммита должны будут создать платформу для диалога, обеспечить участие большого числа стран, определить, как вовлечь Россию и Украину в будущий мирный процесс.
Подчеркнём, что Россия не приглашена на конференцию по Украине.
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Накануне мероприятия на сайте правительства будет опубликован полный список приглашённых стран и организаций.
В основе саммита будут лежать дискуссии, проводящиеся в последние месяцы. В частности, будут обсуждаться «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского и иные мирные предложения, основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права.
Власти Швейцарии называют целью конференции стимулирование будущего мирного процесса. Для реализации этого плана участники саммита должны будут создать платформу для диалога, обеспечить участие большого числа стран, определить, как вовлечь Россию и Украину в будущий мирный процесс.
Подчеркнём, что Россия не приглашена на конференцию по Украине.
Читайте также:
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Анастасия Чинкова