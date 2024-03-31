Кличко заявил, что Украина не намерена отдавать России территории

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Заморозка конфликта на Украине и уступка территорий в настоящее время невозможна. Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild.
Точка зрения о возможности заморозки конфликта ошибочна. Вместо этого Украине необходимо больше поддержки, а именно, поставки новых ракет для систем ПВО Patriot, подчеркнул Кличко.
Он добавил, что Киев не отдаст никаких территорий России. Такое развитие событий не рассматривается как компромисс.
Также мэр украинской столицы не стал отрицать вероятности нового наступления российских войск на Киев, который, по его словам, «был и остается целью» для России.
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Он добавил, что Киев не отдаст никаких территорий России. Такое развитие событий не рассматривается как компромисс.
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Анастасия Чинкова