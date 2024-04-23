Карлсон считает, что США финансируют построение тирании на Украине

фото: сайт Кремля
Американский тележурналист Такер Карлсон обвинил американских властей в финансирование тирании на Украине, где «нет даже намека на демократию». Об этом он заявил на видео, размещенном в социальной сети X.
«Почему христианские лидеры, христианские законодатели в США не могут выступить и заявить, что это попросту неправильно?», — возмутился Карлсон.Журналист назвал постыдным тот факт, что Вашингтон финансирует страну, руководство которого «преследует христиан». Такер Карлсон также призвал законодателей США выступить против гонений на каноническую Украинскую православную церковь со стороны киевских властей.
До этого сообщалось, что президент США Джо Байден в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал вскоре выделить Киеву пакет помощи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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