Стало известно, как новая помощь США повлияет на ход спецоперации

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Новая финансовая помощь США для Украины только лишь оттянет поражение ВСУ в противостоянии с Россией, однако предотвратить его не получится. В этом уверен заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
По его словам, дополнительная помощь для Украины создаст проблемы, однако они решаемые.
По словам эксперта, значительная часть выделенных денег останется в США, а на Украину попадёт лишь небольшая часть. При этом на оставшиеся в Америке деньги будут потрачены «не на масло, а пушки», заключил Жарихин.
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«Уже ясно, что никакая дополнительная военно-техническая помощь Украине не сможет заменить солдат, которых становится всё меньше на Украине, и, может быть, сможет несколько оттянуть, но тем не менее не предотвратить поражение ВСУ», — заявил политолог в интервью «Известиям».
По словам эксперта, значительная часть выделенных денег останется в США, а на Украину попадёт лишь небольшая часть. При этом на оставшиеся в Америке деньги будут потрачены «не на масло, а пушки», заключил Жарихин.
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Элина Позднякова