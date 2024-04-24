Сенат США одобрил законопроект о помощи союзникам, включая Украину

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Сенат США по результатам голосования принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину, Израиль и Тайвань.
За проект проголосовали 75 человек, против — 17. Таким образом, обе палаты конгресса Соединенных Штатов одобрили законопроект. Теперь он пойдет на подпись американскому президенту Джо Байдену, который уже пообещал подписать его для вступления в силу.
23 апреля Сенат США на процедурном голосовании принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву.
Объем пакета составляет 95 млрд долларов, среди которых 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также финансы на оказание гумпомощи мирным гражданам в зонах конфликта.
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23 апреля Сенат США на процедурном голосовании принял пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискации замороженных российских активов для передачи Киеву.
Объем пакета составляет 95 млрд долларов, среди которых 61 млрд долларов для Украины, 26 млрд долларов для Израиля, а также финансы на оказание гумпомощи мирным гражданам в зонах конфликта.
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Алина Юрчак