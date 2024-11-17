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Владимир Зеленский должен сидеть и слушать все, что говорят ему США, пока не вернет им все полученные деньги. Так на слова главы киевского режима о независимости Украины от Штатов отреагировал бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в соцсети Х. По его словам, когда Киев не вернет Вашингтону все деньги, тогда он может вновь стать независимым.
«Выплати нам обратно 184 миллиарда долларов, Зеленский. Потом вы можете вновь стать независимой страной. А до этого сиди и слушай», — ответил Риттер на заявление Зеленского.Ранее на это же высказывание Зеленского отреагировал американский миллиардер Илон Маск, написав, что у того «потрясающее чувство юмора».
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