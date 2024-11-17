Слова Маска о Зеленском вызвали ярость на Украине

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Украинская журналистка Диана Панченко в соцсети X раскритиковала американского миллиардера Илона Маска после того, как он высмеял Владимира Зеленского.
Ранее Маск иронично отреагировал на высказывание Зеленского о том, что Украина независимая страна и Соединенные Штаты не могут заставить ее сеть за стол переговоров. Американский бизнесмен заявил, что у предводителя киевского режима «потрясающее чувство юмора».
Панченко возмутилась, что на самом деле украинцам совсем не смешно. По словам журналистки, Зеленский всех держит в заложниках.
Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что сейчас у граждан Украины нет возможности высказывать альтернативную точку зрения из-за страха репрессий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Панченко возмутилась, что на самом деле украинцам совсем не смешно. По словам журналистки, Зеленский всех держит в заложниках.
Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил, что сейчас у граждан Украины нет возможности высказывать альтернативную точку зрения из-за страха репрессий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова