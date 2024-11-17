Владимир Зеленский
Владимир Зеленский резко сменил свое мнение о сроках окончания конфликта после того, как республиканца Дональда Трампа избрали президентом США. Об этом заявил глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян на своей странице в соцсети X. По его словам, это указывает на то, что конфликт можно было остановить уже давно.
«Зеленский хочет «мира к 2025 году». Потребовалась всего неделя после избрания Трампа, чтобы дело наконец сдвинулось с мертвой точки! Доказательство того, что этот конфликт, разжигаемый демократами и их европейскими пособниками Макроном и фон дер Ляйен, можно было остановить уже давно», — написал он.Ранее немецкая газета Welt писала, что Владимир Зеленский хочет в кратчайшие сроки организовать встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом для его привлечения на сторону Киева. Карьере Зеленского, как отмечается, придет конец, если условия Трампа окажутся хуже предложенных в Стамбуле в 2022 году. Потому Киев уже готов передать Штатам контроль над ресурсами Украины и предложил разместить украинских военных вместо американских в Европе.
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