Маск посмеялся над словами Зеленского о Трампе и переговорах

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Американский миллиардер Илон Маск посмеялся над словами Владимира Зеленского, который заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу не удастся вынудить Украину начать переговоры с Россией. На своей странице в соцсети Х бизнесмен написал, что у того «потрясающее чувство юмора».
Ранее Владимир Зеленский во время интервью украинскому телеканалу «Общественное» сказал, что риторика «садись и слушай» не работает, отвечая на вопрос были ли у Трампа требования для Киева начать мирные переговоры.
В другом интервью Владимир Зеленский допустил возможность начала мирных переговоров с Россией, но при условии поддержки и усиления Украины со стороны третьих стран. По его словам, без этих требований страна будет иметь проигрышный статус.
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«У него потрясающее чувство юмора», — написал Маск в комментариях под постом с моментом из данного интервью.
В другом интервью Владимир Зеленский допустил возможность начала мирных переговоров с Россией, но при условии поддержки и усиления Украины со стороны третьих стран. По его словам, без этих требований страна будет иметь проигрышный статус.
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Данил Пономарев