Фото: сайт Конгресса США
Для Вашингтона было бы неплохо восстановить контакты с российской стороной, поскольку их отсутствие «неправильно». Об этом в разговоре с РИА Новости сказал американский конгрессмен Томас Масси.
«Я думаю, это было бы полезно, хотя полезны были бы переговоры и дискуссии на более низких уровнях», – сказал Масси, отвечая на вопрос, целесообразно ли восстановление общения президентов обеих стран.
Масси не смог объяснить, почему диалог прерван, в том числе, и по теме украинского конфликта.
«Я не знаю, но думаю, что это неправильно. Я думаю, что переговоры должны быть», – добавил конгрессмен.Россия начала спецоперацию в Донбассе после обращения к Кремлю руководства ЛДНР. Российское руководство решило оказать поддержку республикам и противостоять агрессии со стороны украинских националистов. Страны коллективного Запада выступили против миротворческой миссии РФ и начали поставлять оружие украинским неонацистам.
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