В Минфине США прокомментировали соглашение по замороженным активам России

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Страны-члены G7 продолжают обсуждение вопроса об использовании доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Об этом сообщила , глава министерства финансов США Джанет Йеллен изданию Reuters. По ее словам, переговоры проходят без накладок.
Однако Йеллен отметила, что в ходе консультаций стороны не успеют тщательно проработать все детали плана Большой семерки по использованию российских средств.
Ранее Йеллен обсуждала возможности конфискации активов с министром экономики страны Ле Мэр. Они рассматривали вопрос об использовании активов для долгосрочной помощи Украине, а также затронули тему санкций в отношении РФ.
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Анастасия Хохлова