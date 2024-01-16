«Должны быть готовы»: В Минобороны Польши сделали неожиданное заявление о России

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Североатлантический альянс должен быть готов к любому развитию сценария в отношении России, с таким заявлением выступил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его цитирует PAP.
«Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий», — продекламировал Косиняк-Камыш.
Глава польского оборонного ведомства также напомнил о всей серьёзности ситуации, развернувшейся на полях специальной военной операции.
В то же время, ранее стало известно о разочаровании президента Украины Владимира Зеленского в западных союзниках. По его мнению, внимание лидеров стран НАТО перефокусировалось на внутренние проблемы государств, а украинский конфликт отошёл далеко на второй план.
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Евгения Парфентьева