ЕС приступил к аудиту предоставленного Украине вооружения

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Евросоюз приступил к аудиту вооружений, поставленных на Украину странами объединения, на фоне заявлений о том, что часть государств предоставила меньшую помощь Киеву, чем могла. Об этом сообщает издание Financial Times.
Проверка проводится Европейской службой внешних связей, которая предоставит результаты в преддверии саммита Евросоюза 1 февраля.
Отмечается, что аудит проводится на основе полученных от стран Евросоюза данных. При этом несколько государств выступили против проведения проверки, отказавшись предоставлять свои полные данные.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил с требованием проверить оказанную странами ЕС помощь Украине. Он заявил, что некоторые государства могут втайне планировать дальнейшее предоставление военной помощи Киеву. Политик выступил за проведение точного обзора внесённых в поддержку Киева средств.
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Отмечается, что аудит проводится на основе полученных от стран Евросоюза данных. При этом несколько государств выступили против проведения проверки, отказавшись предоставлять свои полные данные.
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Анастасия Чинкова