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«Должно быть как в Хиросиме и Нагасаки»: В США выступили с безумным заявлением об Украине

Конгрессмен Уолберг предложил закончить конфликт на Украине ядерными ударами
31 марта 2024, 13:24
Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

Конфликты в секторе Газа и на Украине необходимо закончить ядерными ударами, с таким заявлением выступил конгрессмен США от партии республиканцев Тим Уолберг.
По его словам, палестино-израильский конфликт, ровно как и российско-украинский необходимо закончить «как в Хиросиме и Нагасаки». Разобраться с нынешними глобальными конфликтами он призвал при помощи ядерных ударов.

По его мнению, на помощь Иерусалиму и Киеву больше не нужно тратить ни единого цента.


«Покончите с этим побыстрее», — заключил Уолберг.

Напомним, ранее Соединённые Штаты являлись самым крупным донором военной и финансовой помощи для Украины, однако, с начала 2024 года их поставки заметно оскуднели, и даже практически прекратились. Также Вашингтон помогает Израилю в войне против Палестины.

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#сша
#украина
#сектор газа
#ядерное оружие
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Генпрокурор России Краснов высказался о суде над политиками Украины и Запада
Генпрокурор Краснов: суд над украинскими и западными политика пока нереалистичен
31 марта 2024, 13:21

Фото: iStock/Zolnierek

В настоящее время не представляется возможным увидеть на скамье подсудимых украинских и западных политиков, в отношении которых в России возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Он отметил, что важно не допустить искажения фактов. Поэтому необходимо собрать все документальные доказательства противоправных действий неонацистов, их кураторов, пособников и идейных вдохновителей.

Краснов подчеркнул, что на данный момент нереалистично увидеть политиков Украины и стран Запада на российской скамье подсудимых. Однако отметил принцип неотвратимости наказания для всех причастных к страшным преступлениям.

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#суд
#генпрокуратура
#россия
#украина
#политика
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Spiegel: Германия приостанавливает выпуск ракет Taurus
31 марта 2024, 13:08

Фото: iStock/PavelRodimov

Немецкая оборонная компания MBDA планирует приостановить производство крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает издание Spiegel.
Такая мера была принята в связи с отсутствием в данный момент государственного заказа на данное вооружение.

Директор компании Томас Готтшильд отметил, что для оборонной отрасли приостановка производства крайне не проста. Помимо MBDA остановить работу вынуждены и предприятия основных поставщиков компании.

Также Готтшильд отметил необходимость поставки ракет Taurus на Украину, поскольку в нынешней ситуации это было бы важным дополнительным вкладом. При этом, по его словам, это является исключительно политическим решением.

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#ракета
#германия
#оборона
#производство
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Безпалько: Украина потеряет свою значимость, утратив выход к Чёрному морю
31 марта 2024, 12:18

Фото: iStock/kornyeyeva

Украина окончательно утратит свою геополитическую значимость, потеряв выход к Чёрному морю, об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью для «Абзаца».
«С потерей выхода к морю Киев лишится возможности осуществлять удобную и неконтролируемую товарную, военную и любую иную логистику морским путём. Естественно, это уменьшит геополитическую значимость Украины, она потеряет свои транзитные возможности, то есть превратится в маленькую восточноевропейскую страну», — объяснил Безпалько.

Он также отметил, что во многом ценность Украины пропадёт именно потому, что она больше не сможет оказывать давление на Российскую Федерацию в Чёрном море.

При этом, как российские, так и западные эксперты неоднократно отмечали, что Украина рискует потерять выход к Чёрному морю при продолжении конфликта. Ресурсы Киева подходят к концу, союзники оказывают всё меньше помощи, а размеры украинской армии уменьшаются на глазах.

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#чёрное море
#украина
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Al Mayadeen: Путин восхитил Юг вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе
31 марта 2024, 11:28

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин восхитил многие страны своим вызовом НАТО и спровоцировал переполох на Западе. Об этом сообщает Al Mayadeen.
В материале издания сообщается, что российский лидер поставил под сомнение силы тех, кто долгие годы удерживал массы в состоянии разного рода паралича. Отмечается, что к тем, кто заинтересован в таком развитии ситуации, относится Глобальный Юг.

По информации источника, украинское противостояние знаменует собой поворотный момент в истории, демонстрирующий переход от однополярного к многополярному мировому порядку. Издание уточняет, что глава российского государства проделал качественную работу по защите интересов и национальной безопасности страны.

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#переход
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#украина
#конфликт
#нато
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Джонсон: США и Великобритании было наплевать на число жертв теракта в «Крокусе»
31 марта 2024, 10:27

Фото: iStock/mrrobotonur07

Властям США и Великобритании было наплевать, сколько россиян погибнут от их действий. Такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, комментируя теракт в «Крокусе».
НАТО и США заявляют только то, что Украина не причастна к теракту. При этом сами они не принимают участия в расследовании этого происшествия, подчеркнул эксперт в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.

Если бы западным странам нечего было скрывать, они бы присоединились к расследованию, поскольку сами же и передали информацию о готовящемся в России теракте. Таким образом, операция заведомо готовилась для того, чтобы «атаковать и ослабить Путина». При этом не учитывалось, сколько мирных граждан погибнут из-за этого.

Другой экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в ходе совместного интервью согласился с мнением Джонсона, подчеркнув, что в обычной ситуации ФБР и ЦРУ сразу же приступили бы к расследованию.

Он добавил, что сейчас у России есть доказательства причастности США, Великобритании и Украины к теракту. И уже в скором времени они будут представлены мировому сообществу.

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#сша
#великобритания
#нато
#политика
#теракт
#крокус сити холл
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«Мы вам здесь тоже не рады»: Захарова ответила мэру Парижа на критику спортсменов из РФ
Захарова ответила мэру Парижа Идальго на критику спортсменов из РФ
31 марта 2024, 09:53

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова мэра Парижа Анн Идальго о том, что российским и белорусским спортсменам не будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Слова Захаровой опубликованы в ее Telegram-канале.
Официальный представитель МИД России задалась вопросом о том, стоит ли подобрать какую-нибудь французскую продукцию, широко представленную в настоящее время в РФ, и заявить, что «ей будут не рады». Захарова отметила, что если подобные заявления с французской стороны будут появляться снова, в таком случае товары из Франции с легкостью заменятся на отечественные.

«Ещё одно такое заявление, и представители французского бизнеса пойдут брать штурмом мэрию Парижа, вслед за фермерами», — написала Захарова.
Официальный представитель ведомства подчеркнула, что на российском рынке есть широкое разнообразие товаров.

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Путин подписал указ о весеннем призыве в армию
31 марта 2024, 09:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно новым правилам, которые вступили в силу с 1 января текущего года, призыву на срочную службу подлежат лица в возрасте от 18 до 30 лет. Под исключение попадают те, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и те, кому 28 или 29, а также граждане, находящиеся в запасе.

Отмечается, что количество призывников составит 150 тысяч человек. Призыв произойдет с 1 апреля по 15 июля текущего года.

Ранее член комитета по обороне Виктор Заварзин рассказал, что в армии России на сегодняшний день хватает солдат, которые были мобилизованы еще в 2022 году. Кроме того, есть резерв из военных, служащих по контракту.

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#президент
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В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки
The Telegraph: в британской армии пропали пулеметы и ракетные установки
31 марта 2024, 08:57

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Вооруженные силы Великобритании с 2018 года лишились не менее тридцати единиц оружия и техники. Об этом сообщает The Telegraph.
Отмечается, что оружие и техника могли быть украдены с военных баз Британии. По информации источника, в число пропавшего оружия входят несколько пулеметов, штурмовые винтовки SA-80, ракетные установки и обширное количество патронов.

Примечательно, что в период с 2018 по 2023 год исчезли около двух тысяч ноутбуков, принадлежащих военному ведомству Великобритании. Член британского парламента Сара Олни призвала к срочному проведению расследования на предмет того, содержалась ли на утерянной технике конфиденциальные данные.

Ранее сообщалось, что самолет министра обороны Британии Гранта Шэппса не оснащен средствами противодействия глушилкам. Примечательно, что система противодействия средствам РЭБ отсутствовала на борту из-за сокращения военных расходов.

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#техника
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#великобритания
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Переговоры по конфликту в секторе Газа возобновят в Каире 31 марта
31 марта 2024, 08:42

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Сегодня, 31 марта, в Каире возобновят переговоры по конфликту в секторе Газа, об этом сообщает Al Ekhbariya со ссылкой на источники в силовых структурах Египта.
Сообщается, что переговоры между палестинским движением ХАМАС и Израилем возобновят в Каире 31 марта, в воскресенье. Однако, официальных подтверждений информации телеканала пока не давали.

Напомним, 7 октября 2023 года вооружённые палестинские боевики ворвались на территорию Израиля, убив 1200 человек и взяв в заложники больше 250. В ответ на это Израиль объявил сектору Газа войну, назвав её операция «Железные мечи». Израилю открыто помогают Соединённые Штаты, Великобритания и ряд других европейских стран.

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#сектор газа
#израиль
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#война
#египет
#переговоры
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