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Конфликты в секторе Газа и на Украине необходимо закончить ядерными ударами, с таким заявлением выступил конгрессмен США от партии республиканцев Тим Уолберг.
По его словам, палестино-израильский конфликт, ровно как и российско-украинский необходимо закончить «как в Хиросиме и Нагасаки». Разобраться с нынешними глобальными конфликтами он призвал при помощи ядерных ударов.
По его мнению, на помощь Иерусалиму и Киеву больше не нужно тратить ни единого цента.
Напомним, ранее Соединённые Штаты являлись самым крупным донором военной и финансовой помощи для Украины, однако, с начала 2024 года их поставки заметно оскуднели, и даже практически прекратились. Также Вашингтон помогает Израилю в войне против Палестины.
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По его мнению, на помощь Иерусалиму и Киеву больше не нужно тратить ни единого цента.
«Покончите с этим побыстрее», — заключил Уолберг.
Напомним, ранее Соединённые Штаты являлись самым крупным донором военной и финансовой помощи для Украины, однако, с начала 2024 года их поставки заметно оскуднели, и даже практически прекратились. Также Вашингтон помогает Израилю в войне против Палестины.
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Евгения Парфентьева