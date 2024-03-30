Украина была полигоном по испытаниям западного препарата, способного вызвать рак

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На Украине велись испытания препарата, который способен вызывать в организме пробуждении раковых клеток, об этом сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на документы.
Документы были обнаружены при восстановлении медицинского учреждения. Речь идет о препарате для лечения артрита, который провоцировал развитие новых форм рака у подопытных.
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Анастасия Хохлова