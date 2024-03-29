Shūkan Gendai: Украина рискует исчезнуть в случае продолжения борьбы с Россией

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Украина может прекратить существование как отдельное независимое государство. Это может произойти в случае продолжения противостояния с Россией, которое истощает страну.
Далее в материале высказывается предположение, что на Украине может начаться хаос, так как люди сомневаются в необходимости продолжать конфликт, в котором, как всем уже понятно, невозможно победить. Авторы статьи полагают, что для Запада настало время уделить внимание прекращению военных действий и обустройству самой Украины, а не её поддержке в борьбе с Россией.
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Александр Бойцов