«Должно вдохновлять»: Журналист из США призвал прислушаться к словам Путина об Украине

Фото: Официальный сайт Кремля
Западу необходимо прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина о готовности вести серьёзные переговоры по Украине, об этом заявил американский журналист Бранко Марчетич в своей статье для Responsible Statecraft.
Ранее глава российского государства дал интервью российскому журналисту Дмитрию Киселёву. В нём он заявил, что Россия готова к серьёзному обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине на основе реального положения дел. При этом, Владимир Путин подчеркнул, что не намерен обсуждать мир только из-за того, что у ВСУ кончаются оружие и боеприпасы, чтобы дать Киеву время для накопления военных сил.
Журналист также отметил, что теперь у лидеров западных стран не получится убедить своих граждан в необходимости продолжения украинского конфликта из-за отсутствия якобы возможности договориться с Москвой.
Читайте также:
Украина начала переговоры с США и Израилем о возобновлении авиасообщения
FT: Украина начала переговоры о получении денег с Японией и Канадой
NV: На Украине могут в ближайшие месяцы расформировать 5 из 19 министерств
«То, что Путин настаивает на своей готовности к переговорам должно стать воодушевляющей новостью для всех, кого по-настоящему заботит судьба Украины», — прокомментировал ситуацию Марчетич.
Читайте также:
Украина начала переговоры с США и Израилем о возобновлении авиасообщения
FT: Украина начала переговоры о получении денег с Японией и Канадой
NV: На Украине могут в ближайшие месяцы расформировать 5 из 19 министерств
Евгения Парфентьева