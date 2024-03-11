Украина начала переговоры с США и Израилем о возобновлении авиасообщения

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Украина приступила к переговорам с США и Израилем о возобновлении авиасообщения. Об этом в беседе с «РБК-Украина» сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
Он отметил, что официальные переговоры с регуляторами из США и Евросоюза о возобновлении пассажирских авиаперевозок уже активно ведутся. Также Украина консультируется с Израилем по организации воздушного пространства в условиях вооружённого конфликта.
Кубраков добавил, что ряд европейских авиакомпаний уже согласился работать с Украиной. При этом он не уточнил, какие именно это компании.
Кроме того, по словам политика, украинские власти активно обсуждают возможность создания национальной авиакомпании.
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Кубраков добавил, что ряд европейских авиакомпаний уже согласился работать с Украиной. При этом он не уточнил, какие именно это компании.
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Анастасия Чинкова