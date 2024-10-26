«Домыслы и измышления»: Парфенов отказался комментировать ролик из ГД

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Депутат-коммунист Денис Парфенов не стал комментировать «домыслы и измышления», которые вызвал разошедшийся в интернете ролик, где человек, очень похожий на депутата, встречается в одном из кабинетов парламента с эскортницей.
«В нашей партии не принято комментировать домыслы и измышления», — прокомментировал парламентарий после состоявшегося 26 октября партийного Пленума.Вместе с тем Парфенов не стал отвечать на вопрос про готовность сдать мандат.
На скандальной видеозаписи некая пара занимается любовью прямо на фоне коммунистического флага. В представительнице эскорт-услуг узнали некую Диану, чей ценник начинается, по данным Telegram-каналов, от 50 тысяч рублей.
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