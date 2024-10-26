Shafaqna: ПВО Ирана отбила атаку БПЛА Израиля в Тегеране

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Противовоздушная оборона Ирана отбила атаку со стороны беспилотников Израиля, которые хотели провести операцию в восточной части Тегерана, пишет Shafaqna.
«По словам осведомленного источника, несколько минут назад ПВО на востоке Тегерана сработали против ряда атакующих БПЛА, планировавших совершить атаку в восточной части Тегерана. Эта операция была успешно отражена благодаря... своевременной реакции ПВО», — сказано в публикации.Ранее сообщалось, что израильская сторона заранее предупредила Тегеран о готовящемся ударе, призвав не наносить ответные удары. По словам источников, таким образом Израиль хотел предотвратить более широкую напряженность между государствами.
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Никита Кротов