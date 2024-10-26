МИД РФ: визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок

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Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок из-за корректировки рабочих графиков. Об этом сообщает МИД РФ, подводя итоги телефонного разговора российского министра с главой МИД Узбекистана Бахтиером Саидовым.
«В связи с изменениями в рабочих графиках достигнута договоренность перенести планировавшийся на 28-29 октября визит Сергея Викторовича Лаврова в Ташкент на более поздний срок», — говоритсяв сообщении.В министерстве подчеркнули, что Россия и Узбекистан будут продолжать работу по укреплению всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества России и Узбекистана.
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