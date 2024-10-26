МИД РФ: визит Лаврова в Узбекистан перенесли на более поздний срок

Демократы готовят фальсификацию на выборах президента США, разрешая мигрантам участвовать в голосовании в подконтрольных им штатах, чтобы они выбирали Камалу Харрис. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. По его словам, нелегалов сейчас активно ввозят в так называемые колеблющиеся штаты, где нет явного перевеса в пользу одного из кандидатов.