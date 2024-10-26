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Гутерреш избегал публичности перед встречей с Путиным

РИА Новости: Гутерреш просил избегать публичности перед встречей с Путиным
26 октября 2024, 17:55
Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)

Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)

Генсек ООН Антониу Гутерреш просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, пока его секретариат не дал развернутый комментарий. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, Гутерреш просил не приводить журналистов.


«По итогам встречи президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Гутеррешем пресс-служба президента опубликовала краткий, чисто технический комментарий, исходя из того, что перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в ее начале не было представителей прессы для избежания излишней публичности», — заявил источник.
Собеседник добавил, что несмотря на просьбы Гутерреша через какое-то время Секретариат ООН опубликовал развернутый комментарий о беседе генсека с российским лидером, рассказав о предложении по облегчению передвижения торговых кораблей в Черном море и окончании конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН.

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#права
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#оон
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#служба
Shafaqna: ПВО Ирана отбила атаку БПЛА Израиля в Тегеране
26 октября 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Rainer Puster

Противовоздушная оборона Ирана отбила атаку со стороны беспилотников Израиля, которые хотели провести операцию в восточной части Тегерана, пишет Shafaqna.
«По словам осведомленного источника, несколько минут назад ПВО на востоке Тегерана сработали против ряда атакующих БПЛА, планировавших совершить атаку в восточной части Тегерана. Эта операция была успешно отражена благодаря... своевременной реакции ПВО», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что израильская сторона заранее предупредила Тегеран о готовящемся ударе, призвав не наносить ответные удары. По словам источников, таким образом Израиль хотел предотвратить более широкую напряженность между государствами.

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#мир
#иран
#израиль
#война
#бпла
#новости
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МИД РФ отреагировал на авиаудар Израиля по Ирану
МИД России после атаки Израиля по Ирану призвал стороны конфликта к сдержанности
26 октября 2024, 16:28

Мария Захарова (фото: пресс-служба МИД РФ)

Россия после авиаудара Израиля по Ирану призывает все вовлеченные в конфликт стороны к сдержанности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, участникам противостояния следует перестать провоцировать Тегеран.
«Настойчиво призываем все вовлеченные стороны к сдержанности, прекращению насилия и недопущению развития событий по катастрофическому сценарию. <…> Нужно перестать провоцировать Иран на ответные действия и выходить из спирали неконтролируемой эскалации», — указано в ее комментарии на сайте российского МИД.
Захарова также отметила, что Москва готова работать со всеми сторонами конфликта, чтобы снизить уровень конфронтации в регионе.

Ранее эмиратский телеканал Sky News заявлял, что Россия предупредила Иран о готовящейся израильской атаке за несколько часов до ее начала. Отмечается, что Москва увидела возросшую американскую и израильскую военную активность.

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#москва
#россия
#мид
#иран
#захарова
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Пушков рассказал, как демократы готовят фальсификацию выборов в США
Пушков: демократы готовят фальсификацию с голосами нелегалов на выборах в США
26 октября 2024, 15:50

Фото: iStock/shironosov

Демократы готовят фальсификацию на выборах президента США, разрешая мигрантам участвовать в голосовании в подконтрольных им штатах, чтобы они выбирали Камалу Харрис. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале. По его словам, нелегалов сейчас активно ввозят в так называемые колеблющиеся штаты, где нет явного перевеса в пользу одного из кандидатов.
«В США демократы готовят массированную фальсификацию выборов через привлечение к голосованию незаконных мигрантов. Для этого в 14-ти штатах, где у власти демократы, приняты законы, запрещающие запрашивать удостоверение личности при голосовании», — написал он.
Пушков отметил, что подобные махинации демократы проводят в основном на северо-востоке и западе США, чтобы перебороть тенденцию растущего в пользу Трампа разрыва в голосах.
«Разрыв между (Дональдом) Трампом и Харрис растет в пользу Трампа. В этой ситуации покойники с кладбищ, дружно голосовавшие в 2020 году за (Джо) Байдена, могут уже не помочь Харрис. Теперь вся ее надежда - на нелегалов. Их сейчас усиленно ввозят и в колеблющиеся штаты, чтобы они перестали колебаться и голосовали за Харрис. Таков ее план победы», — пояснил сенатор.
Президентские выборы в США пройдут через две недели — 5 ноября.

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#выборы
#сша
#план
#законы
#трамп
#пушков
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Россия предупредила Иран об израильской атаке
Sky News: Россия предупредила Иран об израильской атаке незадолго до ее начала
26 октября 2024, 14:29

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия предупредила Иран о готовящейся израильской атаке за несколько часов до ее начала, сообщил со ссылкой на источник эмиратский телеканал Sky News. Отмечается, что Москва увидела возросшую американскую и израильскую военную активность.
По информации телеканала, получив данные от разведки, Москва передала их Тегерану, что говорит о возросшем сотрудничестве России и Ирана, а также о принимаемых «мерах по снижению эскалации в регионе».

Ранее издание Axios заявило, что также и Тель-Авив предупредил Тегеран о предстоящем ударе заранее, обозначив потенциальные цели и призвал не бить в ответ. Отмечалось, что сообщение от Израиля являлось попыткой по ограничению продолжающегося обмена ударами между государствами, а также по предотвращению более широкой напряженности.

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#москва
#израиль
#данные
#иран
#удар
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Запад признал провал политики по изоляции России
Кертен: Запад не смог изолировать Россию, враждебность к ней саморазрушительна
26 октября 2024, 13:44

Фото: iStock/rarrarorro

Западные страны не смогли изолировать Россию, а продолжающаяся враждебность к ней носит саморазрушительный характер. Об этом заявил глава британской партии «Наследие» Дэвид Кертен на своей странице Х. Таким образом политик отреагировал на подборку видео с заявлениями лидеров западных государств об изоляции России на фоне недавнего саммита БРИКС в Казани.
«Россия явно не изолирована. Продолжающаяся враждебность к России со стороны западных интриганов саморазрушительна», — написал он.
Ранее немецкая газета Spiegel признала, что страны Запада стали терять влияние на международной арене, они должны пойти на серьезные уступки развивающимся странам Глобального Юга и отказаться от привилегий, чтобы спасти репутацию. В материале отмечалось, что БРИКС стал привлекать все больше новых государств.

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#россия
#страны
#изоляция
#санкции
#брикс
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Семигин уйдет с поста сопредседателя «Справедливой России — За правду»
26 октября 2024, 13:22

Фото: istockphoto/ANGHI

Сопредседатель «Справедливой России — За правду» Геннадий Семигин покинет свой пост, сообщил глава политической партии Сергей Миронов на XIV съезде.
«Я получил заявление от секретаря нашей партии Геннадия Юрьевича Семигина о сложении своих полномочий в связи с тем, что он будет сосредотачиваться на другой работе. Он остается членом партии», — заявил политик.
Он добавил, что партийный устав не поменяется. По нему, вторым сопредседателем остается писатель Захар Прилепин, а должность еще одного сопредседателя становится вакантной.

Его предложено избрать в следующем году. Кандидатом Миронов предложит, по его собственным словам, Руслана Татаринова, который сейчас в зоне боевых действий.

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ЦИК РБ получил регистрационную документацию группы по выдвижению Лукашенко

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#мир
#госдума
#власть
#партия
#новости
#россия
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ЦИК РБ получил регистрационную документацию группы по выдвижению Лукашенко
26 октября 2024, 12:50

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Регистрационные документы группы по выдвижению президента Белоруссии Александра Лукашенко на выборы получил ЦИК республики, сказано в Telegram-канале комиссии.
«В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Александра Лукашенко кандидатом в президенты Республики Беларусь», — сказано в публикации.
Выборы в белорусской республике запланированы на 26 января грядущего года. Кандидаты на пост президента страны должны подать соответствующие документы не позже 1 ноября текущего года.

Ранее сообщалось, сколько процентов составляет явка на парламентские выборы в Грузии в первые часы голосования.

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#мир
#белоруссия
#выборы
#новости
#цик
#александр лукашенко
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«Чтобы не вякал»: Захарова прокомментировала новый кредит для Украины
Захарова: Киеву дадут $50 млрд в кредит для молчания Зеленского о ядерном оружии
26 октября 2024, 12:34

Мария Захарова (фото: сайт МИД РФ)

Запад даст Украине в кредит $50 млрд долларов, чтобы Владимир Зеленский «не вякал» про ядерное оружие, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале. По ее словам, таким образом союзники Киева охладили его позицию о ядерном оружии у Украины, которое якобы появится при отказе от принятия ее в НАТО.
«На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: «Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие». Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю. Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: «Украина выбирает НАТО». Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов», — написала она.
Захарова отметила, что задачей Зеленского стала попытка попасть в учебники истории как поразительный в своей абсурдности политик.
«Раз за разом вот уже несколько лет подряд этот кровавый шоумен, взявший в заложники поверивший ему народ, всегда выбирает и позор, и войну одновременно», — пояснила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Захарова заявляла, что Польша решила закрыть консульство России в Познани из страха, что граждане республики начнут обращаться в российские дипломатические представительства за защитой. По ее мнению, многие люди в зарубежных странах хотят найти защиту, убежище, новую возможность для сохранения ценностей, которым они привержены.

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#мид
#украина
#мид рф
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#зеленский
#ядерное захарова
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В КНР наказали свыше полумиллиона человек за взяточничество
26 октября 2024, 11:52

Фото: istockphoto/Fotonen

В Китае за коррупцию наказали 589 тысяч человек, проинформировали в Центральной дисциплинарной комиссии республики.
«В общей сложности 2 972 дела были переданы в прокуратуру для дальнейшего расследования», — сказано в сообщении.
Там добавили, что с января по сентябрь текущего года надзорные органы по всему Китаю получили 2,703 миллиона обращений, а также отчетов о коррупции среди чиновников и 756 тысяч жалоб.

По данным комиссии, 74 тысячи «наказанных» из 589 — это чиновники районного и поселкового уровней.

В сентябре была осуждена экс-губернатор автономной префектуры провинции Гуйчжоу 52-летняя чиновница Чжун Ян.

Ранее сообщалось, какие обвинения касаемо американских выборов отвергли в Китае.

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#мир
#китай
#коррупция
#новости
#взятка
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