Гутерреш избегал публичности перед встречей с Путиным

Антониу Гутерреш (фото: сайт Кремля)
Генсек ООН Антониу Гутерреш просил избегать публичности перед своей встречей с президентом России Владимиром Путиным, пока его секретариат не дал развернутый комментарий. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ сообщает РИА Новости. По словам собеседника агентства, Гутерреш просил не приводить журналистов.
«По итогам встречи президента России Владимира Путина с генсекретарем ООН Гутеррешем пресс-служба президента опубликовала краткий, чисто технический комментарий, исходя из того, что перед встречей сам генсекретарь попросил, чтобы в ее начале не было представителей прессы для избежания излишней публичности», — заявил источник.Собеседник добавил, что несмотря на просьбы Гутерреша через какое-то время Секретариат ООН опубликовал развернутый комментарий о беседе генсека с российским лидером, рассказав о предложении по облегчению передвижения торговых кораблей в Черном море и окончании конфликта на Украине на основе международного права и резолюций Генассамблеи ООН.
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