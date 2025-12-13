Дональд и Мелания Трамп передали личное послание Александру Лукашенко

13 декабря 2025, 21:26

Дональд Трамп направил письмо Александру Лукашенко через спецпосланника

Александр Лукашенко (Фото: www.kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания направили личное послание президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.





Письмо было доставлено через специального посланника США по Белоруссии Джона Коула.



Эйсмонт подчеркнула, что это небольшой, но интересный человеческий жест.





«Могу рассказать то, что еще не звучало, такой небольшой, человеческий, интересный момент о том, что через специального посланника США по Беларуси Джона Коула нашему президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп», — заявила она.