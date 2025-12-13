Стало известно, зачем Киев бросил в бой под Купянском «тысячи уголовников»
Член ОП Рогов: ВСУ отправляют бывших заключенных в Купянск из отчаяния
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов объяснил, зачем украинские военные направляют под Купянск крупные силы, включая бывших заключенных.
В беседе с «NEWS.ru» Рогов отметил, что киевское командование собирает там все доступные резервы для контратаки.
«Сейчас режим Зеленского кидает все свои силы в Купянск из отчаяния для того, чтобы блокировать наш успех и не дать возможности освободить этот стратегически важный город. Противник пытается взять пункт в клешни и устроить контркотёл: со стороны ВСУ туда бросаются как элитные отряды, включая первую штурмовую бригаду, подразделения нацгвардии и спецназа СБУ, так и уголовники. Я не исключаю, что их количество может исчисляться тысячами», — подчеркнул председатель Комиссии ОП РФ.Рогов считает, что удержание Купянска стало для украинского руководства приоритетной задачей.