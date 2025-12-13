Украина отказалась выводить войска из Донбасса и отвергла требование США по НАТО
Украина в переданном США ответе на план президента Дональда Трампа отвергла пункт о необходимости вывода ВСУ из Донбасса и отказалась от требования Штатов не вступать в НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.
Украинский мирный план, который на этой неделе был направлен в Вашингтон, не принимает предложение Трампа о передаче России большей части украинских территорий в обмен на мир. По информации издания, Москва, вероятно, не согласится с этим планом.
Согласно документу, переданному в Вашингтон, Украина должна сохранить контроль над восточными территориями, которые она ранее планировала уступить. Также было отменено требование Штатов о том, чтобы Украина отказалась от своих намерений вступить в НАТО.
