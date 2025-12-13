Украина отказалась выводить войска из Донбасса и отвергла требование США по НАТО

13 декабря 2025, 18:54

NYT: Зеленский отказался выводить войска из Донбасса и по-прежнему хочет в НАТО

Фото: iStock/Silent_GOS

Украина в переданном США ответе на план президента Дональда Трампа отвергла пункт о необходимости вывода ВСУ из Донбасса и отказалась от требования Штатов не вступать в НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.