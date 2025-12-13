Минобороны рассказало о попытке прорыва ВСУ на окраину Красноармейска

13 декабря 2025, 15:52

МО: ВСУ пытались прорваться на северную окраину Красноармейска, атака отражена

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться на северную окраину Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.