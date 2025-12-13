Минобороны рассказало о попытке прорыва ВСУ на окраину Красноармейска
Российские войска отразили попытку ВСУ прорваться на северную окраину Красноармейска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Штурмовая группа противника, поддержанная танками, предприняла попытку прорыва из Шевченко на северную окраину Красноармейска ДНР. Атака была успешно отражена. В ходе боестолкновения уничтожено более 60 украинских военных, три танка и около 20 мотоциклов.
Бойцы «Центра» продолжают операции по освобождению населенных пунктов Светлое и Гришино. В городе Димитров они ведут боевые действия против украинских подразделений в микрорайонах Восточный и Западный.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: