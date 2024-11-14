Дональд Трамп избрал Тулси Габбард на пост главы национальной разведки: мнение об Украине, России и Зеленском

Тулси Габбард и Дональд Трамп (фото: социальные сети Талси Габбард)
Вновь избранный президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру бывшего члена палаты представителей от Демократической партии Тулси Габбард на пост главы национальной разведки. «Радио 1» подробнее расскажет о том, кто такая Габбард и что она думает о России и Украине.
Кто такая Тулси Габбард
Тулси Габбард — американский политик, государственный деятель и журналистка телеканала Fox News. Она была членом Палаты представителей Конгресса США от второго избирательного округа штата Гавайи и вице-председателем Демократического национального комитета. кроме того, Габбард стала первым в истории США представителем индуистской веры в Конгрессе.
Биография Тулси Габбард
Тулси Габбард родилась 12 апреля 1981 года в Лелоалоа, на Тутуиле, главном острове Американского Самоа. Она была четвёртым из пяти детей Джеральда и Кэрол Габбард. Девушка провела своё детство и юность на Гавайях, любит сёрфинг, йогу, медитацию. Кроме того, она отказалась от мясных продуктов и стала вегетарианкой.
С 2006 года её отец занимает пост сенатора от Демократической партии на Гавайях.
Тулси Габбард:
- Была сторонницей Демократической партии с 1999 года.
- С 1998 по 2004 год работала в Альянсе за традиционный брак и ценности, который основал ее отцом.
- В 2002 году избрана в палату представителей Гавайев в 2002 году. На тот момент ей было 23 года и Габбард стала самой молодой женщиной, которую избрали в законодательный орган штата в США.
- Получила степень бакалавра наук в области делового администрирования в 2009 году. Закончила Гавайский Тихоокеанский университет.
- Была избрана в городской совет Гонолулу в 2010 году.
- В 2012 году избрана в палату представителей США от Демократической партии и стала первой приверженкой индуизма в Конгрессе США.
- Провела несколько сроков на посту и отказалась от переизбрания в 2020 году.
- Единогласно избрана заместителем председателя Национального комитета Демократической партии США в 2013 году, но ушла с должности в феврале 2016 года.
- Проводила кампанию за выдвижение на пост президента США с 2019 по 2020 год, однако в марте 2020 года поддержала Джо Байдена и сняла свою кандидатуру на пост президента.
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Военная карьера
В 2003 году, будучи членом Палаты представителей штата, Тулси Габбард вступила в Национальную гвардию армии Гавайев. В 2004–2005 годах она служила в Ираке в медицинской роте. В это время она отказалась от переизбрания в законодательный орган.
В 2007 году она окончила ускоренный курс кандидатов в офицеры при военной академии Алабамы, став лучшей выпускницей.
С 2008 по 2009 год служила в военной полиции в Кувейте, обучая контртеррористические подразделения.
В 2015 году получила звание майора, а в 2020 году ушла в резерв армии США (USAR), повысившись в 2021 году до подполковника.
Тулси Габбард (фото: социальные сети Талси Габбард)
Республиканский период
После ухода из палаты представителей Габбард начала критиковать конгрессменов-демократов и начала поддерживать республиканцев. Она заняла более консервативную позицию по вопросам абортов, миграции и внешней политики. В октябре 2022 года она покинула Демократическую партию, а в 2022–2023 годах работала соведущей в телешоу «Tucker Carlson Tonight».
26 августа года она официально поддержала кандидатуру Трампа, а 22 октября года присоединилась к Республиканской партии.
«Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир посредством силы», — сказал Трамп.
Он уверен, что качества, которыми обладает Габбард, помогут ей эффективно работать в разведывательном сообществе и защищать конституционные права граждан.
Политика Тулси Габбард
В начале своей политической карьеры Тулси Габбард поддерживала легальность абортов, была против Транстихоокеанского партнёрства и призывала к восстановлению закона Гласса-Стиголла. Однако со временем её взгляды изменились, и она стала критиковать военные вмешательства США в дела других государств, включая Ирак, Ливию и Сирию, осуждая агрессивную внешнюю политику США.
Габбард характеризует себя как «ястреба» в борьбе с терроризмом, однако выступает против интервенционизма и военного изменения политических режимов.
Кроме того, она поддерживает декриминализацию наркотиков и разработала законопроект о переходе на возобновляемые источники энергии.
На международной арене Габбард занимает про-израильскую позицию по вопросам Ближнего Востока, поддерживает Армению, являясь соавтором резолюции о геноциде армян, и активно критикует предоставление военной помощи Украине.
Мнение Тулси Габбард об Украине
Еще в 2022 году Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) обвинил Тулси Габбард в работе на Кремль. Ей вменяли высказывания о том, что конфликт на Украине начался из-за США.
Совет безопасности Украины также обвинял Тулси Габбард в распространении дезинформации о якобы существующих разработках оружия массового поражения в биолабораториях на территории Украины.
В январе 2023 года она раскритиковала Зеленского
«Наши собственные лидеры буквально превозносят Зеленского. Они разожгли украинский конфликт и внушают нам, что мы должны защитить демократию и свободу на Украине, иначе под угрозой окажется демократия и свобода во всем мире. Политика, которую проводит Зеленский, не имеет ничего общего с демократией. Она больше похожа на диктатуру или авторитаризм», — заявляла Габбард.
За подобные высказывания противники Габбард в Конгрессе США обвинили ее в «государственной измене».
Мнение Тулси Габбард о России
Тулси Габбард высказывала мнение, что нынешняя администрация США стремится затянуть конфликт на Украине чтобы ослабить Россию.
В апреле 2022 года она была внесена в базу данных сайта «Миротворец», где публикуются личные данные людей, которых считают врагами Украины. Обоснованием для этого стали обвинения в том, что она замешана в «информационных спецоперациях России против Украины».
Кроме того, утверждается, что она может быть пособником РФ и даже агентом российских спецслужб.
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