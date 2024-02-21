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Республиканский кандидат Трамп назвал своих фаворитов на пост вице-президента

Список Трампа на пост вице-президента включает шесть кандидатов
21 февраля 2024, 11:23
Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Республиканец Дональд Трамп, планирующий в третий раз баллотироваться на пост президента США, озвучил список из шести претендентов на должность вице-президента в случае его победы. Об этом сообщает издание Politico.

По мнению Дональда Трампа пост вице-президента могли бы занять:

Рон Десантис - бывший кандидат в президенты и действующий губернатор Флориды;
Вивек Рамасвами - предприниматель и бывший кандидат в президенты;
Тим Скотт - сенатор от Южной Каролины;
Байрон Дональдс - представитель Палаты представителей США от Флориды;
Кристи Ноэм - губернатор Южной Дакоты;
Тулси Габбард - бывший конгрессмен, ранее баллотировавшаяся на пост президента от Демократической партии.

По данным Politico, Трамп высоко оценил Тима Скотта, который провел «агрессивную кампанию» в поддержку Трампа в Южной Каролине во время президентских праймериз. Трамп заявил: «Я наблюдал за его кампанией, и он не любит говорить о себе. Но, чёрт возьми, как он говорит о Трампе. Я позвонил ему и сказал: «Тим, ты для меня лучше, чем для себя».

Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предположил, что российские власти могут поддержать возвращение Трампа на пост президента, поскольку они считают его уязвимым противником.

«Если Трамп будет избран, в Кремле будут праздновать. В этом нет никаких сомнений, потому что Путин считает, что он легкая добыча», — сказал Болтон.
Очередные президентские выборы в Соединённых штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

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#выборы
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1 млн 300 тыс подмосковных избирателей узнали от информаторов о выборах президента
21 февраля 2024, 10:39

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Подмосковные информаторы лично рассказали о предстоящих президентских выборах и возможных формах голосованиях почти 1 300 000 избирателям. Об этом сообщили в Мособлизбиркоме со ссылкой на данные приложения «ИнформУИК».
«В режиме реального времени мы видим, как проходит адресное информирование избирателей. 74% из них отметили, что планируют принять участие в голосовании, и подавляющее большинство хотят это сделать лично, на избирательном участке», – говорится в сообщении.
Поквартирный обход избирателей подмосковные информаторы начали в минувшую субботу. Жителям рассказывают о сроках проведения выборов президента России, о формах и времени голосования, а также о зарегистрированных кандидатах и адресах избирательных участков. В завершении беседы сотрудник УИК оставит избирателю информационный материал о предстоящих выборах.

К работе привлечены более 15 тыс. информаторов – членов участковых избирательных комиссий Подмосковья. Все они прошли специальное обучение.

Жители Подмосковья могут легко отличить информаторов по внешнему виду благодаря яркой экипировке – куртке и сумке через плечо с логотипом избирательной кампании. Для качественного информирования избирателей члены УИК используют мобильное приложение «ИнформУИК».

Адресное информирование избирателей продлится до 7 марта. Выборы президента России для удобства избирателей в этом году будут впервые проводить три дня – с 15 по 17 марта.

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#мособлизбирком
#выборы
#голосование
#президент
#московская область
#подмосковье
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В НАТО предъявили требования к Украине по российским территориям
РИА Новости: Запад требует от Киева предоставить список целей на территории РФ
21 февраля 2024, 08:49

Фото: istock / Michele Ursi

Государства Запада потребовали от Украины предоставить список целей на территории Российской Федерации с обоснованием целесообразности нанесения по ним ударов. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник.

Собеседник агентства рассказал, что страны НАТО, которые передают Киеву ракеты повышенной дальности знают о том, что руководство Украины использует террористические методы, нанося удары по гражданским объектам в России. Он также обратил внимание, что боевое применение поставляемых ВСУ ракет нужно контролировать с помощью экспертов из Североатлантического альянса. Фактически, НАТО сейчас превращает киевское правительство «в террористическую организацию наподобие ИГИЛ*», отметил источник.

Это свидетельствует о прямой вовлеченности НАТО в боевые действия против Вооруженных сил РФ, подытожил собеседник издания.

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*организация запрещена в России

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WT: Американские политики требуют проверить президента Джо Байдена на деменцию
21 февраля 2024, 08:19

kremlin

Политики Соединенных Штатов требуют проверить президента страны Джо Байдена на деменцию. Причиной этому стали симптомы американского лидера — спутанность сознания, проблемы с памятью, спотыкание и сбивчивая походка. Об этом сообщает The Washington Times.

84 республиканца из Палаты представителей подписали письмо, в котором потребовали, чтобы Джо Байден прошёл когнитивный тест на умственные способности. 81-летний Байден в скором времени должен пройти ежегодный медицинский осмотр. Помощники главы государства в Белом доме заявили, что тест на когнитивные способности в него входить не будет.

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер заявила, что в ходе медосмотра в 2023 году никаких проблем со здоровьем у Байдена не было выявлено и он «здоров, энергичен» и «пригоден для успешного выполнения президентских обязанностей».

Как считает нейрохирург Анхель Боев, на состояние Байдена помимо старения мозга, оказывают влияние последствия двух операций по удалению аневризм, которые были проведены в 1988 году. Удаление небольших фрагментов лобной доли сказываются на когнитивных функциях.

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МИД России: Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро
21 февраля 2024, 06:09

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров прибыл в Рио-де-Жанейро, где 21-22 февраля пройдет встреча глав МИД стран, входящих в Большую двадцатку (G20). Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство в своём официальном Telegram-канале.




В ходе предстоящего совещания министров иностранных дел в дискуссионном поле будут находиться две ключевые темы – реформирование системы глобального управления и международная напряжённость.

«Будет акцентировано внимание на необходимости корректировки деятельности Бреттон-Вудских учреждений с фокусом на скорейшее перераспределение голосующих квот МВФ в пользу стран Африки, Азии и Латинской Америки, а также восстановления полной дееспособности ВТО. Российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного направления международных средств <...>на финансирование конфликта вокруг Украины, в т.ч. в ущерб выполнению обязательств западных держав в отношении помощи нуждающимся государствам», — отметили, в частности, в российском МИДе.

Бразилия стала уже третьей (и последней по счёту) страной, которую посещает глава российского внешнеполитического ведомства в рамках своего турне по Латинской Америке. До этого Сергей Лавров побывал с визитом на Кубе, где провел переговоры с министром иностранных дел Бруно Родригесом и президентом республики Мигелем Диас-Канелем.

Аналогичный формат состоялся и в Каракасе, где в программе Лаврова значились встречи с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем и президентом Николасом Мадуро. Кроме того, российский министр принял участие в церемонии открытия бюста Александра Пушкина в боливарианской столице.

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#мид рф
#бразилия
#сергей лавров
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Fox News: Трамп назвал Россию военной машиной, победившей Гитлера и Наполеона
21 февраля 2024, 05:51

Фото: сайт Дональда Трампа

Экс-президент США Дональд Трамп назвал Россию «военной машиной», которая победила Наполеона Бонапарта и Адольфа Гитлера. Это заявление политик сделал в интервью для телеканала Fox News, комментируя противостояние РФ и европейских стран.
Бывший президент напомнил, что Россия крупнее стран Европы, и снова призвал последние увеличить свои расходы на оборону. Сейчас разница Евросоюза и США по данному показателю составляет 150 миллиардов долларов.

Трамп считает, что при отказе партнеров США увеличить расходы на помощь Украине и поднять их до уровня, оказываемого Америкой, интересы Штатов должны стоять на первом месте.

«У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом они настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов - и они сделают это», — заявлял ранее экс-президент в принадлежащей ему соцсети Truth Social.

Кроме того, самый вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии в очередной раз раскритиковал действующего американского лидера Джо Байдена, заявив, что последний «разрушает Америку». По словам Трампа, созданная Байденом коррумпированная система правосудия и неконтролируемый наплыв мигрантов, пересекающих мексиканскую границу, превратили Соединенные Штаты в страну третьего мира

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#европа
#россия
#расходы
#оборона
#дональд трамп
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Борис Джонсон просил миллион долларов за возможность дать интервью Карлсону
РИА Новости: Такер Карлсон сообщил, что Борис Джонсон просил $1 млн за интервью
21 февраля 2024, 02:28

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Журналист Такер Карлсон сообщил, что советник бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона потребовал у него миллион «в долларах США, золоте или биткоинах» за возможность интервью со своим патроном. Как пишет РИА Новости, Карлсон хотел провести интервью с Джонсоном, назвавшим его «орудием Кремля» из-за поездки в Москвуи разговора с российским президентом Владимиром Путиным.
«Я не защищаю Путина, но Путин не просил у меня миллион долларов. Так что <…> Борис Джонсон гораздо более скользкий и неприятный тип, чем Владимир Путин», — сказал Карлсон.

Ранее телеведущий высказал мнение о том, что перед встречей с Путиным за ним следило Агентство национальной безопасности (АНБ) США. По словам Карлсона, интервью готовилось около 2 лет, он никому об этом не говорил, но информацию слили New York Times. Из-за этого интервью могло сорваться: российская сторона предупреждала, что интервью отменят в случае утечки информации.

Запись интервью Такера Карлсона с президентом РФ была опубликована в ночь на 9 февраля. Она моментально стала сверхпопулярной, собрав всего за несколько часов десятки миллионов просмотров. Основная часть беседы российского лидера с журналистом была посвящена конфликту на Украине и взаимоотношениями России со странами Запада, США и НАТО.

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#журналисты
#великобритания
#владимир путин
#мнение
#интервью
#запись
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Соединённые Штаты отрицают, что сбили Ил-76 ракетой ЗРК Patriot
Госдеп: США не сбивали Ил-76 в Белгородской области ракетой комплекса Patriot
21 февраля 2024, 02:09

Фото: РИА Новости/Артур Габдрахманов

Соединённые Штаты отрицают участие своих военных в расчете зенитно-ракетного комплекса Patriot, из которого в январе был сбит российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Об этом заявил представитель госдепартамента США
"Утверждение, что силы США вовлечены в конфликт, соответствуют идеям пропаганды Кремля, а не реальности», — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее журналисты The New York Times отметили отсутствие критики Киева со стороны CША за использование системы Patriot для поражения воздушных судов российских войск. Вместо этого они заявили, что именно такие «инновации» Украине «придется принять» для победы в конфликте.

Военный самолёт Ил-76 потерпел крушение около белгородского села Яблоново 24 января. На борту судна находились 65 украинских пленных, которых везли в Белгород для обмена на российских солдат. В результате крушения все погибли, включая шестерых членов экипажа и троих сопровождающих. Изначально СМИ Украины написали, что самолёт сбили ВСУ, но, после того, как стало понятно, что на борту находились их же граждане, эти новости их украинских информагентств были удалены или отредактированы.

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#госдеп
#сша
#самолет
#ракета
#украина
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Страны-участники G20 расходятся во мнениях о конфликтах на Украине и в Израиле
Bloomberg: В рядах G20 имеется раскол во мнениях по поводу Украины и Израиля
21 февраля 2024, 00:33

Фото: iStock/AlexLMX

Участники встречи G20 в Бразилии расходятся во мнениях относительно конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом 20 февраля сообщает американское агентство Bloomberg.
Например, Бразилия и ЮАР выразили желание включить позицию о геноциде Израиля в секторе Газа в совместное заявление — в то время как
другие страны, включая Германию и США, возражают против подобной формулировки.

Некоторые члены G20 убеждены, что на встрече страны-участницы вообще не должны упоминать геополитические конфликты. Так, Бразилия, как хозяин саммита 2024 года, который должен пройти в Рио-де-Жанейро, изучает способы не поднимать вопросы вооруженных конфликтов, чтобы они не затмили другие темы.

Источник Bloomberg отмечает, что игнорирование тематики украинского и ближневосточного кризисов может преуменьшить значимость мероприятия.

Сама Бразилия выбрала 3 вопроса в качестве приоритетных для председательства в G20. К ним относятся: борьба с неравенством в мире и изменениями климата, а также продвижение реформ в системах глобального управления. Об этом сообщает телеканал CNN Brasil.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит российского коллегу Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году, несмотря на решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте последнего. Пока официально делегацию РФ на саммите в Рио-де-Жанейро должен возглавить министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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#g20
#бразилия
#украина
#израиль
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Пентагон: Без помощи США Украине самой придется решать, какие города она удержит
20 февраля 2024, 23:19

Фото: iStock/marc_chesneau

Украине без помощи Соединенных Штатов придется решать, какие города получится удержать. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Украине придется делать выбор и принимать решения, какие города, какие населенные пункты они в состоянии удерживать с тем, что у них есть, и тем, что партнеры продолжают им посылать», — сказала она на очередном брифинге.

Сингх призвала представителей Конгресса США утвердить запрос Белого дома на 60 миллиардов долларов для продолжения военных поставок Киеву.

Также она прокомментировала взятие российскими войсками Авдеевки. По её словам, это надлежит рассматривать как стратегический отвод украинских войск для сохранения артиллерии и боеприпасов.

Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, заявила ранее вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также сказала, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

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#украина
#сша
#помощь
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