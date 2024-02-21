Республиканский кандидат Трамп назвал своих фаворитов на пост вице-президента

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Республиканец Дональд Трамп, планирующий в третий раз баллотироваться на пост президента США, озвучил список из шести претендентов на должность вице-президента в случае его победы. Об этом сообщает издание Politico.
Рон Десантис - бывший кандидат в президенты и действующий губернатор Флориды;
Вивек Рамасвами - предприниматель и бывший кандидат в президенты;
Тим Скотт - сенатор от Южной Каролины;
Байрон Дональдс - представитель Палаты представителей США от Флориды;
Кристи Ноэм - губернатор Южной Дакоты;
Тулси Габбард - бывший конгрессмен, ранее баллотировавшаяся на пост президента от Демократической партии.
По данным Politico, Трамп высоко оценил Тима Скотта, который провел «агрессивную кампанию» в поддержку Трампа в Южной Каролине во время президентских праймериз. Трамп заявил: «Я наблюдал за его кампанией, и он не любит говорить о себе. Но, чёрт возьми, как он говорит о Трампе. Я позвонил ему и сказал: «Тим, ты для меня лучше, чем для себя».
Бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предположил, что российские власти могут поддержать возвращение Трампа на пост президента, поскольку они считают его уязвимым противником.
«Если Трамп будет избран, в Кремле будут праздновать. В этом нет никаких сомнений, потому что Путин считает, что он легкая добыча», — сказал Болтон.Очередные президентские выборы в Соединённых штатах Америки запланированы на 5 ноября 2024 года. Они станут 60-ми президентскими выборами в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.
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