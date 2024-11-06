Встреча с Путиным и окончание СВО за один день: эксперт объяснил, чем обернется победа Трампа на выборах президента США

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о своей победе на выборах в рамках выступления перед сторонниками во Флориде. Он заявил, что его правление станет «золотой эпохой» в истории США.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с «Радио 1» ответил на ключевые вопросы о победе Дональда Трампа в выборах США.
По конституции США, Дональд Трамп становится президентом только 20 января, и есть специальный закон, который запрещает новоизбранной, но еще не вошедшей в Белый дом администрации заниматься международными делами.
По мнению эксперта, это победа в сенате республиканцев.
Эксперт перечислил, что Трамп взял в свою команду Роберта Кеннеди и Тулси Габбард, что является правильным, потому что они достойные кандидаты на высокую должность.
По конституции США, до 20 января Дональд Трамп может делать различные заявления, однако вступать в переговоры с Владимиром Путиным не имеет права.
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Почему Дональду Трампу не получится закончить конфликт на Украине за 1 день
По конституции США, Дональд Трамп становится президентом только 20 января, и есть специальный закон, который запрещает новоизбранной, но еще не вошедшей в Белый дом администрации заниматься международными делами.
«На этом погорел генерал Майкл Флинн, которого Трамп после победы в 2016 году назначил советником по безопасности. Он позвонил послу России в Вашингтоне Сергею Кисляку и попросил его не отвечать на санкции, которые Барак Обама в свои последние дни вводил против России. В разговоре он попросил не давать ответные санкции, так как они придут к власти 20 января и все отменят, начнут новую хорошую жизнь, потому что Трамп во время всей избирательной кампании говорил, что дружба с Россией — это хорошо, а не плохо. Но из-за того, что они это сделали, еще не вступив в Белый дом, Флинн был уволен. Они не имеют права заниматься международными делами до 20 января», — объяснил эксперт.
Что «усилит» правление Дональда Трампа
По мнению эксперта, это победа в сенате республиканцев.
«Это дает Дональду Трампу подобрать себе хорошую команду. Прошлая команда его просто предала. Майкла Флинна убрали, а вот остальные его предали. Сейчас он, обжегшись на прошлом, должен набрать новую хорошую команду. Надо ему внимательно набирать тех, кто его не предаст и будет внедрять ту политику, которую он им указывает», — сказал американист.
Кто входит в команду Трампа?
Эксперт перечислил, что Трамп взял в свою команду Роберта Кеннеди и Тулси Габбард, что является правильным, потому что они достойные кандидаты на высокую должность.
«Можно назвать многих людей, которые пойдут с ним бой, и, дай бог, может быть, 21 января он встретится с Владимиром Путиным, и они каким-то образом завершат эту войну», — заявил он.
Почему Дональду Трампу нельзя вступать в официальные переговоры до 20 января
По конституции США, до 20 января Дональд Трамп может делать различные заявления, однако вступать в переговоры с Владимиром Путиным не имеет права.
«Если он начнет заниматься международными делами, от ему припомнят случай с Майклом Флинном. И там начнется канитель, обратятся в Верховный суд, сорвут его победу», — заключил специалист.
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Анастасия Бондарева