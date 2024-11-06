Встреча с Путиным и окончание СВО за один день: эксперт объяснил, чем обернется победа Трампа на выборах президента США

15 июля 2024 года Дональд Трамп выдвинул Джеймса Дэвида Вэнса в качестве кандидата на пост вице-президента США. Это предложение было поддержано Республиканской партией. Известно, что Вэнс выступает за мирное разрешение конфликтов и акцентирует внимание на том, что США не должны вступать в прямые военные конфликты с Россией. Что еще известно о будущем вице-президенте расскажет «Радио 1».