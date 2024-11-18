Дональд Трамп-младший назвал имбецилами разрешивших удары вглубь России

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Сын новоизбранного президента США Дональд Трамп-младший крайне нелицеприятно высказался о политиках, разрешивших Киеву наносить удары вглубь территории России с использованием западных ракет большой дальности. Он назвал их иимбецилами.
Своё мнение сын президента обнародовал в своём аккаунте социальной сети Х (бывший Twitter). Выглядит его пост довольно пессимистично.
Он считает, что решение властей США, Великобритании и Франции принято под давлением американских корпораций военно-промышленного комплекса. Предприятия, производящие вооружения, намерены помешать усилиям нового президента по завершению конфликта на Украине.
Справка: Имбецил — одна из степеней олигофрении (слабоумия), а именно вторая. Всего их три: дебил, имбецил и идиот.
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«К чёрту жизнь!!! Имбецилы», — написал Трамп-младший.
Он считает, что решение властей США, Великобритании и Франции принято под давлением американских корпораций военно-промышленного комплекса. Предприятия, производящие вооружения, намерены помешать усилиям нового президента по завершению конфликта на Украине.
«Военно-промышленный комплекс, похоже, хочет быть уверенным в начале третьей мировой войны, прежде чем у моего отца появится шанс создать мир и спасти жизни», — добавил сын Дональда Трампа.
Справка: Имбецил — одна из степеней олигофрении (слабоумия), а именно вторая. Всего их три: дебил, имбецил и идиот.
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Александр Бойцов