Владимир Путин и Николас Мадуро (Фото: kremlin.ru)
Власти США, Франции и Великобритании своим разрешением Киеву наносить удары вглубь России западным дальнобойным оружием вступили в фазу мести и безумия. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мажуро.
В своём выступлении на политическом конгрессе, которое транслировал телеканал VTV, он охарактеризовал эти государства как «священный альянс зла». Что до Зеленского, то он для Мадуро «преступный нацист», которому североамериканский империализм, вступив в фазу безумия, разрешил использовать ракеты большой дальности для нападения на «нашу сестру» Россию.
Накануне, 17 ноября, сразу несколько западных СМИ написали, что президент США Джозеф Байден впервые дал Киеву разрешение наносить удары вглубь территории России с использованием американских ракет большой дальности. Скорее всего, это будут ATACMS. Позже Великобритания и Франция также позволили использовать свои ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов по России.
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Александр Бойцов