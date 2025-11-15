«Он мерзкий человек»: Дональд Трамп назвал мэра Лондона «катастрофой»

15 ноября 2025, 17:28

Дональд Трамп обвинил мэра Лондона Садика Хана в потакании преступности

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, обвинив его в неспособности справиться с ростом преступности в британской столице.





В интервью телеканалу GB News американский лидер заявил, что Хан «потворствует преступникам» и не принимает необходимых мер для обеспечения безопасности жителей города.



Трамп не сдерживал эмоций, дав крайне жёсткую характеристику столичному градоначальнику.





«Я могу сказать вам, что он катастрофа. Он мерзкий человек, который потворствует преступности», — заявил президент США.