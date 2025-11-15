Евродепутат из Словакии подчеркнул значимость встречи с Медведевым в Сочи
Любош Блага: дискуссия с Дмитрием Медведевым прошла в дружественной атмосфере
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага оценил как важную встречу европейских парламентариев с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым, которая прошла в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.
Евродепутат подчеркнул, что обсуждение проходило в дружеской атмосфере. В ходе встречи стороны затронули вопросы межгосударственного объединения БРИКС, а также обсудили текущую политическую ситуацию в международном контексте.
«Это была очень интересная и важная встреча. Мы обменялись информацией. Это была свободная дискуссия для всех участников», — отметил Блага.