Трамп через суд потребует от Би-би-си до $5 млрд из-за монтажа речи

15 ноября 2025, 16:55

Дональд Трамп обвиняет Би-би-си в искажении речи и требует $5 млрд

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Попов)

Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подаст иск против британской корпорации Би-би-си за «вводящее в заблуждение» редактирование одного из его выступлений. Об этом сообщает The Guardian.





По словам Трампа, сумма иска может составить от 1 до 5 миллиардов долларов.





«Мы предъявим им иск на сумму от 1 до $5 млрд, скорее всего, на следующей неделе. Мы должны это сделать», — заявил он журналистам на борту Air Force One.

«Мы пойдем в Капитолий, я буду там с вами, мы будем сражаться. Мы будем сражаться, как чёрт», — эти фразы были взяты из его выступления 6 января 2021 года.