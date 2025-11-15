Трамп через суд потребует от Би-би-си до $5 млрд из-за монтажа речи
Дональд Трамп обвиняет Би-би-си в искажении речи и требует $5 млрд
Президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе подаст иск против британской корпорации Би-би-си за «вводящее в заблуждение» редактирование одного из его выступлений. Об этом сообщает The Guardian.
По словам Трампа, сумма иска может составить от 1 до 5 миллиардов долларов.
«Мы предъявим им иск на сумму от 1 до $5 млрд, скорее всего, на следующей неделе. Мы должны это сделать», — заявил он журналистам на борту Air Force One.Спорный эпизод связан с программой «Панорама», вышедшей в эфир Би-би-си в 2024 году за неделю до выборов в США. В смонтированном фрагменте Трамп произнёс слова.
«Мы пойдем в Капитолий, я буду там с вами, мы будем сражаться. Мы будем сражаться, как чёрт», — эти фразы были взяты из его выступления 6 января 2021 года.Однако произносились они с разницей почти в час, что, по мнению Трампа, создало искажённое впечатление о его намерениях.