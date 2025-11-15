Евродепутат раскритиковал отмену мультивиз для россиян

15 ноября 2025, 17:15

Картайзер: отказ от мультивиз для россиян вредит самой Европе

Фото: Istock / marketlan

Решение стран Евросоюза отказаться от выдачи шенгенских виз для многократного посещения гражданам России является не просто ошибочным, но и контрпродуктивным для самого ЕС. Такое мнение в интервью ТАСС выразил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.





По словам политика, ограничительные меры не имеют никакого практического смысла и ударят прежде всего по европейской экономике, а не по официальным структурам или правительствам.





«Потеря <...> туристов является экономической потерей для некоторых наших государств-членов, которые россияне посещали довольно часто», — подчеркнул Картайзер.