Евродепутат раскритиковал отмену мультивиз для россиян
Картайзер: отказ от мультивиз для россиян вредит самой Европе
Решение стран Евросоюза отказаться от выдачи шенгенских виз для многократного посещения гражданам России является не просто ошибочным, но и контрпродуктивным для самого ЕС. Такое мнение в интервью ТАСС выразил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
По словам политика, ограничительные меры не имеют никакого практического смысла и ударят прежде всего по европейской экономике, а не по официальным структурам или правительствам.
«Потеря <...> туристов является экономической потерей для некоторых наших государств-членов, которые россияне посещали довольно часто», — подчеркнул Картайзер.Он отметил, что отмена мультивиз направлена против обычных граждан, которые хотят провести отпуск в Европе, и не помогает решению геополитических вопросов. Кроме того, подобная инициатива, по его мнению, только ухудшает взаимное восприятие людей и формирует дополнительные барьеры между народами.
Картайзер уверен, что европейскому бизнесу, особенно в туристической сфере, гостиничному сектору и сфере услуг, новый визовый режим несёт прямые убытки, а потому не может считаться рациональным шагом.