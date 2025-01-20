Началась инаугурация Дональда Трампа: главные гости церемонии

Фото: iStock/Alejo Vazquez
Началась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Прямую трансляцию ведёт РИА Новости.
Мероприятие проходит в Капитолии. Однако до прибытия туда Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыл в Белый дом, где состоялось чаепитие с Джо Байденом и его женой Джилл.
После обе супружеские пары уходящего и приходящего президентов США прибыли в Капитолий. В зале видны бывшие главы государства Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, а также Майкл Пенс, занимавший пост вице-президента США при первом сроке Трампа.
Кроме того, на инаугурацию прибыли основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг, генеральный директор Apple Тим Кук, глава интернет-магазина Amazon Джефф Безос, президент Аргентины Хавьер Милей и американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск.
Читайте также:
Трамп в течение суток подпишет указ о признании только мужского и женского полов
Reuters: Трамп планирует вернуть смертную казнь
Инаугурация президента США 2025: где смотреть, как и когда Трамп вступит в должность
*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
После обе супружеские пары уходящего и приходящего президентов США прибыли в Капитолий. В зале видны бывшие главы государства Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, а также Майкл Пенс, занимавший пост вице-президента США при первом сроке Трампа.
Кроме того, на инаугурацию прибыли основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг, генеральный директор Apple Тим Кук, глава интернет-магазина Amazon Джефф Безос, президент Аргентины Хавьер Милей и американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск.
Читайте также:
Трамп в течение суток подпишет указ о признании только мужского и женского полов
Reuters: Трамп планирует вернуть смертную казнь
Инаугурация президента США 2025: где смотреть, как и когда Трамп вступит в должность
*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова