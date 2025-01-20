Началась инаугурация Дональда Трампа: главные гости церемонии

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, заключенный между Россией и Ираном, критически важен для обеих стран, так как Тегеран опасается новых санкций после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, а Москва развивает отношения с Глобальным Югом после разрыва отношений с Европой. Об этом заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.