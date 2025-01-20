Трамп в течение суток подпишет указ о признании только мужского и женского полов

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Президент США Дональд Трамп в течение суток подпишет указ о признании американскими властями только двух полов – мужского и женского. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что этот указ будет одним из первых после официального вступления Трампа в должность главы государства.
Согласно этому документу, все государственные учреждения будут обязаны рассматривать биологических мужчин и женщин как представителей разных полов.
Ранее избранный глава государства обещал «покончить с трансгендерным безумием» в США.
Инаугурация Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января. 47-й президент США вернётся в Белый дом во второй раз. Он стал первым в истории страны президентом, которому удалось возглавить страну во второй раз.
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Согласно этому документу, все государственные учреждения будут обязаны рассматривать биологических мужчин и женщин как представителей разных полов.
Ранее избранный глава государства обещал «покончить с трансгендерным безумием» в США.
Инаугурация Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января. 47-й президент США вернётся в Белый дом во второй раз. Он стал первым в истории страны президентом, которому удалось возглавить страну во второй раз.
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Анастасия Чинкова