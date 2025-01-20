Reuters: Трамп планирует вернуть смертную казнь

Фото: Избранный президент США Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне, сообщает агентство Reuters со ссылкой на будущих американских чиновников.
В агентстве уточнили, что мораторий на смертную казнь был введён при уходящем президенте США Джо Байдене.
Как ранее писал телеграм-канал Mash, в ходе митинга перед своими сторонниками в Вашингтоне Дональд Трамп пообещал закончить СВО и не допустить начала третьей мировой войны.
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Анастасия Ларина