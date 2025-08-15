Дональд Трамп отправился на Аляску для переговоров с Владимиром Путиным

15 августа 2025, 15:54

Трамп вылетел на Аляску на встречу с Путиным

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп вылетел из Вашингтона в крупнейший город Аляски — Анкоридж, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.





Самолет с американским президентом на борту должен был отправиться в 6:45 по местному времени (13:45 мск), однако вылет задержался. Возвращение Трампа в Вашингтон запланировано на раннее утро 16 августа – около 4:35 (11:35 мск).



В состав делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Всего в поездке участвуют 16 официальных лиц.

Перед вылетом Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором подчеркнул важность предстоящих переговоров.

«Ставки высоки!» — написал он, не уточняя деталей.