На военном аэродроме в Молдавии разместили украинские самолеты

15 августа 2025, 15:23

Молдавия разместила у себя пять самолетов Украины, включая военно-транспортные

Фото: iStock/Ruma Aktar

Украинские самолеты, включая военно-транспортные воздушные суда, были размещены на аэродроме Маркулешты в Молдавии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гражданскую авиационную администрацию республики.