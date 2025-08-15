На военном аэродроме в Молдавии разместили украинские самолеты
Украинские самолеты, включая военно-транспортные воздушные суда, были размещены на аэродроме Маркулешты в Молдавии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гражданскую авиационную администрацию республики.
Согласно информации ведомства, Украина обратилась к Молдавии с запросом на размещение пяти воздушных судов, предназначенных для выполнения гуманитарных и спасательных миссий. В ответ на запрос были направлены три самолёта Ан-32Р и по одному Ан-26 и Ан-32В.
В заявлении подчеркивается, что пребывание этих воздушных судов на территории Молдовы осуществляется в строгом соответствии с законодательством республики. Ан-32Р, как отмечается, используются для тушения пожаров. В свою очередь, Ан-32В и Ан-26 являются военно-транспортными самолётами.
