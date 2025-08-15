В составе делегации США на переговорах с РФ будут Рубио, Рэтклифф и Бессент

15 августа 2025, 14:41

Фото: iStock/rarrarorro

В составе американской делегации на переговорах с российскими представителями будут госсекретарь США Марко Рубио, глава американского Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом сообщает Reuters.





Напомним, что в районе 22:30 по московскому времени на Аляске состоятся переговоры между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. После диалога глав государств планируется встреча делегаций из России и США.





«Белый дом только что опубликовал полный список делегации, отправляющейся на Аляску. В него вошли государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф», — передает агентство.