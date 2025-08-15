В составе делегации США на переговорах с РФ будут Рубио, Рэтклифф и Бессент
В составе американской делегации на переговорах с российскими представителями будут госсекретарь США Марко Рубио, глава американского Минфина Скотт Бессент, министр торговли США Говард Латник и глава ЦРУ Джон Рэтклифф. Об этом сообщает Reuters.
Напомним, что в районе 22:30 по московскому времени на Аляске состоятся переговоры между президентом США Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным. После диалога глав государств планируется встреча делегаций из России и США.
«Белый дом только что опубликовал полный список делегации, отправляющейся на Аляску. В него вошли государственный секретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник, директор ЦРУ Джон Рэтклифф», — передает агентство.
Ранее был объявлен состав российской делегации на переговорах с США. В нее вошли глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.
К тому же на фоне встречи Путина и Трампа канадский телеканал СВС предположил одно из главных намерений президента США на переговорах с главой РФ. По данным источника, президент хочет окончательно решить вопрос по конфликту на Украине по итогам встречи. Таким образом политик планирует выполнить обещание, которое дал еще до своего избрания на пост президента страны.