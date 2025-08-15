Жапаров заявил, что Киргизия не помогает России в обходе санкций
Президент Киргизии Садыр Жапаров опроверг информацию о том, что его страна якобы помогает России обходить санкции санкции. Об этом пишет RT.
Ранее argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости написали, что Жапаров заявил об отсутствии каких-либо доказательств, подтверждающих помощь Киргизии обходить России европейские санкции.
«Если страны, обвиняющие нас, имеют доказательства — пусть предъявят их нам напрямую», — приводит издание слова Жапарова.
При этом RT пишет, что, по словам киргизского лидера, с РФ напрямую сотрудничают государства, которые сами ввели против неё ограничения.
«Ни одного факта обхода через нас санкционных товаров в Россию нет. Если бы был, то страны, предъявляющие нам претензии, предоставили бы доказательства. Такого вопроса не существует», — заявил Жапаров.
Напомним, европейские лидеры на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа планируют вводить все новые антироссийские санкции.