Дональд Трамп: Пережитое покушение повлияло на моё мировоззрение

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Кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявил, что пережитое во время митинга в Пенсильвании покушение оказало на него определённое влияние. Хотя мысль об этом и не доставляет ему удовольствия.
Об этом сообщает телеканал ABC News.
Покушение на Трампа состоялось во время его публичного выступления в Пенсильвании 13 июля. Злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону выступавшего кандидата в президенты. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, бывший пожарный. Ещё двое получили серьёзные ранения. Трампу пуля задела ухо. Стрелок был ликвидирован сотрудниками секретной службы.
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«Мне не нравится думать об этом, но, думаю, да, повлияло», — сказал бывший и, возможно, будущий президент США, отвечая на соответствующий вопрос.
Покушение на Трампа состоялось во время его публичного выступления в Пенсильвании 13 июля. Злоумышленник произвёл несколько выстрелов в сторону выступавшего кандидата в президенты. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, бывший пожарный. Ещё двое получили серьёзные ранения. Трампу пуля задела ухо. Стрелок был ликвидирован сотрудниками секретной службы.
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Александр Бойцов