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Вскрылись неожиданные подробности о покушении на Трампа

BBC: Полиция знала о стрелке на митинге Трампа, но проигнорировала информацию
14 июля 2024, 08:34
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Полиции, дежурившей на митинге американского политика Дональда Трампа, сообщили о стрелке на крыше, однако правоохранители проигнорировали эти сообщения.
Как стало известно BBC News, один из сторонников бывшего президента США заметил стрелка на крыше и известил о произошедшем полицию.

«Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две-три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — рассказала изданию очевидец.



Напомним, на Дональда Трампа совершили покушение в ходе его предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок ранил политика в ухо, после чего кандидата в президенты экстренно госпитализировали.

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#полиция
#стрельба
#дональд трамп
В Приморье задержали трех участников драки со стрельбой у ночного клуба
14 июля 2024, 08:22

Фото: iStock/Thomasaf

В Приморском крае задержаны три участника драки со стрельбой у ночного клуба в поселке Андреевка. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ региону на официальном сайте.
Уточняется, что в числе задержанных оказались 25-летний Анатолий Гузеев, 26-летний Вахид Ибадов и 29-летний Нахмед Ибадов. Согласно данным следствия, инцидент произошел из-за конфликта с владельцем заведения.

Отмечается,что с места происшествия были изъяты гильзы от травматического оружия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о разбое в отношении пятерых, нападавших на стрип-клубы Владивостока под видом ОМОН.

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#драка
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Раскрыта личность стрелка, покушавшегося на Трампа
New York Post: стрельбу на митинге Трампа устроил Томас Мэтью Крукс
14 июля 2024, 07:40

Фото: iStock/IndiaUniform

Стрелка, устроившего покушение на Дональда Трампа, зовут Томас Мэтью Крукс. Об этом со ссылкой на свои источники информирует издание New York Post.
20-летний преступник жил в пригороде Питтсбурга под названием Бетел-Парк. Согласно информации источника, Крукс вел стрельбу с крыши производственного предприятия, которое находилось в ста метрах от сцены, где выступал Трамп.

Уточняется, что преступник был ликвидирован снайпером Секретной службы, рядом с его телом была найдена винтовка AR-15.

Напомним, покушение на Трампа произошло в субботу вечером, 13 июля. 20-летний житель штата Пенсильвания произвёл несколько выстрелов во время выступления политика перед избирателями. Одна из пуль попала в ухо Трампа, после чего это оперативно вывели со сцены. В настоящее время он находится в больнице. Стрелка ликвидировали.

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#предприятия
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ФБР опознало подозреваемого в покушении на Трампа
CNN: ФБР опознало подозреваемого в стрельбе на митинге Трампа в Пенсильвании
14 июля 2024, 06:37

Фото: iStock/domoyega

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опознало подозреваемого в стрельбе на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что им оказался 20-летний житель штата. Пока его имя не разглашают.

Покушение на политика было совершено в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Снайпер совершил несколько выстрелов, попав в ухо Трампа. Окровавленного политика сотрудники охраны быстро вывели со сцены. Его доставили в больницу, где он находится до сих пор, а стрелка ликвидировали.

Трамп позднее рассказал, что потерял много крови, однако чувствует себя хорошо и готов в понедельник посетить съезд Республиканской партии в штате Висконсин.

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#дональд трамп
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#сша
#митинг
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«Потерял много крови»: Трамп рассказал о ранении после покушения
Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови
14 июля 2024, 04:54

Фото: iStock/sudok1

Экс-президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в результате стрельбы пуля пробила ему верхнюю часть правого уха, отчего он потерял много крови.
Также он подтвердил, что стрелявшего в него мужчину ликвидировали. Однако в данный момент его личность не установлена.

Трамп выразил благодарность Секретной службе США и всем правоохранительным органам, которые быстро среагировали на стрельбу. А также выразил соболезнования семье погибшего зрителя.

Как сообщил сын политика, в настоящее время Трамп по-прежнему находится в больнице.

Покушение на Трампа произошло в субботу во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Неизвестный произвёл девять выстрелов, по касательной задев Трампа.

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#пострадавший
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«Опасные времена»: Илона Маска дважды пытались убить
Маск сообщил, что за последние восемь месяцев его два раза пытались убить
14 июля 2024, 04:27

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Американский бизнесмен Илон Маск после покушения на экс-главу США Дональда Трампа заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
По словам Маска, грядут опасные времена. За последние восемь месяцев двое незнакомых мужчин пытались убить его. Они были арестованы в порядка 20 минутах езды от штаб-квартиры компании Tesla в Техасе.

Напомним, что в субботу было совершено покушение на Трампа. Неизвестный в ходе выступления политика в Пенсильвании открыл стрельбу. В общей сложности было выпущено девять пуль. Одна из них по касательной прошла мимо Трампа и задела его ухо. Кандидат в президенты находится в больнице.

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#убийство
#дональд трамп
#стрельба
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Два человека находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге Трампа
Один человек погиб, двое пострадали после стрельбы на митинге Трампа
14 июля 2024, 04:14

Фото: iStock/Pro100Dzu

Один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщила секретная служба США.
Отмечается, что в результате стрельбы был смертельно ранен один из зрителей. Также ранены и находятся в критическом состоянии ещё два человека.

Ранее сообщалось, что был ликвидирован стрелок, совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания неизвестный произвёл несколько выстрелов. Одна из пуль задела политика, которого с окровавленным ухом оперативно вывели со сцены. Инцидент расследуется как покушение на убийство.

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Стало известно, кто стрелял в Трампа
NYP: стрельбу на митинге Трампа устроил снайпер с расстояния в сотни метров
14 июля 2024, 03:51

Фото: iStock/Artem Zakharov

Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил профессиональный снайпер. Об этом пишет The New York Post.
Отмечается, что в политика стрелял профессиональный снайпер, который находился на крыше здания в сотнях метров от Трампа.

Напомним, что стрелка ликвидировали.

Ранее сообщалось, что Трамп прервал выступление перед избирателями в штате Пенсильвания из-за прозвучавших выстрелов. Одна из выпущенных пуль задела политика. Трампа с окровавленным ухом сотрудники охраны вывели со сцены. Расследуют данное дело как покушение на убийство.

О произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, который осудил покушение и заявил, что молится о выздоровлении Трампа. Также к молитвам о здоровье политика призвал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

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#стрельба
#митинг
#сша
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Стрельбу на митинге в США расследуют как покушение на убийство Трампа
14 июля 2024, 03:02

Фото: iStock/Muhammad Farhad

Стрельба на митинге Дональда Трампа в штате Пенсильвания расследуется как покушение на убийство. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источники в силовых структурах США.
Отмечается, что стрельба произошла за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии в штате Висконсин, на котором Трампа должны были официально объявить кандидатом на предстоящих в ноябре выборах президента США.

Ранее сообщалось, что на Трампа совершили покушение во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Политика ранили в ухо. Стрелка ликвидировали.

Президента США Джо Байдена уведомили о произошедшем. Глава государства осудил покушение, заявив, что теперь молится за скорейшее выздоровление Трампа.

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#дональд трамп
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#расследование
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Подозреваемый в покушении на Трампа мёртв
CBS: подозреваемый в покушении на Трампа мёртв
14 июля 2024, 02:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Подозреваемый в стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания мёртв. Об этом сообщает CBS.
Ранее сообщалось, что на экс-президента США было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в городе Батлер. Трампу пришлось прервать свою речь из-за внезапно раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что политик был ранен в ухо. Сразу же после этого со сцены его увели сотрудники личной охраны. Трампа доставили в больницу, где он проходит необходимые обследования.

Позднее о произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, который заявил, что не знал о готовящемся покушении на Трампа.

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