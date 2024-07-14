Вскрылись неожиданные подробности о покушении на Трампа

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Полиции, дежурившей на митинге американского политика Дональда Трампа, сообщили о стрелке на крыше, однако правоохранители проигнорировали эти сообщения.
Как стало известно BBC News, один из сторонников бывшего президента США заметил стрелка на крыше и известил о произошедшем полицию.
Напомним, на Дональда Трампа совершили покушение в ходе его предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок ранил политика в ухо, после чего кандидата в президенты экстренно госпитализировали.
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«Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две-три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов», — рассказала изданию очевидец.
Напомним, на Дональда Трампа совершили покушение в ходе его предвыборного митинга в Пенсильвании. Стрелок ранил политика в ухо, после чего кандидата в президенты экстренно госпитализировали.
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Евгения Парфентьева