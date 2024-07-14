Стало известно, кто стрелял в Трампа

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Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил профессиональный снайпер. Об этом пишет The New York Post.
Отмечается, что в политика стрелял профессиональный снайпер, который находился на крыше здания в сотнях метров от Трампа.
Напомним, что стрелка ликвидировали.
Ранее сообщалось, что Трамп прервал выступление перед избирателями в штате Пенсильвания из-за прозвучавших выстрелов. Одна из выпущенных пуль задела политика. Трампа с окровавленным ухом сотрудники охраны вывели со сцены. Расследуют данное дело как покушение на убийство.
О произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, который осудил покушение и заявил, что молится о выздоровлении Трампа. Также к молитвам о здоровье политика призвал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
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Напомним, что стрелка ликвидировали.
Ранее сообщалось, что Трамп прервал выступление перед избирателями в штате Пенсильвания из-за прозвучавших выстрелов. Одна из выпущенных пуль задела политика. Трампа с окровавленным ухом сотрудники охраны вывели со сцены. Расследуют данное дело как покушение на убийство.
О произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, который осудил покушение и заявил, что молится о выздоровлении Трампа. Также к молитвам о здоровье политика призвал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
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Анастасия Чинкова