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Стало известно, кто стрелял в Трампа

NYP: стрельбу на митинге Трампа устроил снайпер с расстояния в сотни метров
14 июля 2024, 03:51
Фото: iStock/Artem Zakharov

Фото: iStock/Artem Zakharov

Стрельбу на митинге экс-президента США Дональда Трампа устроил профессиональный снайпер. Об этом пишет The New York Post.
Отмечается, что в политика стрелял профессиональный снайпер, который находился на крыше здания в сотнях метров от Трампа.

Напомним, что стрелка ликвидировали.



Ранее сообщалось, что Трамп прервал выступление перед избирателями в штате Пенсильвания из-за прозвучавших выстрелов. Одна из выпущенных пуль задела политика. Трампа с окровавленным ухом сотрудники охраны вывели со сцены. Расследуют данное дело как покушение на убийство.

О произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, который осудил покушение и заявил, что молится о выздоровлении Трампа. Также к молитвам о здоровье политика призвал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

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«Опасные времена»: Илона Маска дважды пытались убить
Маск сообщил, что за последние восемь месяцев его два раза пытались убить
14 июля 2024, 04:27

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Американский бизнесмен Илон Маск после покушения на экс-главу США Дональда Трампа заявил, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
По словам Маска, грядут опасные времена. За последние восемь месяцев двое незнакомых мужчин пытались убить его. Они были арестованы в порядка 20 минутах езды от штаб-квартиры компании Tesla в Техасе.

Напомним, что в субботу было совершено покушение на Трампа. Неизвестный в ходе выступления политика в Пенсильвании открыл стрельбу. В общей сложности было выпущено девять пуль. Одна из них по касательной прошла мимо Трампа и задела его ухо. Кандидат в президенты находится в больнице.

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Два человека находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге Трампа
Один человек погиб, двое пострадали после стрельбы на митинге Трампа
14 июля 2024, 04:14

Фото: iStock/Pro100Dzu

Один человек погиб, двое находятся в критическом состоянии после стрельбы на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Об этом сообщила секретная служба США.
Отмечается, что в результате стрельбы был смертельно ранен один из зрителей. Также ранены и находятся в критическом состоянии ещё два человека.

Ранее сообщалось, что был ликвидирован стрелок, совершивший покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания неизвестный произвёл несколько выстрелов. Одна из пуль задела политика, которого с окровавленным ухом оперативно вывели со сцены. Инцидент расследуется как покушение на убийство.

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#сша
#стрельба
#митинг
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Стрельбу на митинге в США расследуют как покушение на убийство Трампа
14 июля 2024, 03:02

Фото: iStock/Muhammad Farhad

Стрельба на митинге Дональда Трампа в штате Пенсильвания расследуется как покушение на убийство. Об этом сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на источники в силовых структурах США.
Отмечается, что стрельба произошла за два дня до открытия общенационального съезда Республиканской партии в штате Висконсин, на котором Трампа должны были официально объявить кандидатом на предстоящих в ноябре выборах президента США.

Ранее сообщалось, что на Трампа совершили покушение во время выступления перед избирателями в штате Пенсильвания. Политика ранили в ухо. Стрелка ликвидировали.

Президента США Джо Байдена уведомили о произошедшем. Глава государства осудил покушение, заявив, что теперь молится за скорейшее выздоровление Трампа.

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#дональд трамп
#стрельба
#митинг
#расследование
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Подозреваемый в покушении на Трампа мёртв
CBS: подозреваемый в покушении на Трампа мёртв
14 июля 2024, 02:33

Фото: iStock/gorodenkoff

Подозреваемый в стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания мёртв. Об этом сообщает CBS.
Ранее сообщалось, что на экс-президента США было совершено покушение во время его выступления перед избирателями в городе Батлер. Трампу пришлось прервать свою речь из-за внезапно раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что политик был ранен в ухо. Сразу же после этого со сцены его увели сотрудники личной охраны. Трампа доставили в больницу, где он проходит необходимые обследования.

Позднее о произошедшем сообщили президенту США Джо Байдену, который заявил, что не знал о готовящемся покушении на Трампа.

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NYT: Трамп после стрельбы на митинге чувствует себя хорошо, проходит медосмотр
#дональд трамп
#стрельба
#митинг
#погибший
#пострадавший
#сша
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Один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге Трампа
WTAE: Один человек, предположительно, погиб при стрельбе на митинге Трампа
14 июля 2024, 02:27

Фото: iStock/mirror-images

По предварительным данным, один человек погиб при стрельбе на митинге кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал WTAE, ссылаясь на прокурора округа Батлер.
Ранее сообщалось, что Трамп прервал своё выступление перед избирателями в городе Батлер штата Пенсильвания из-за раздавшихся выстрелов. На опубликованных кадрах видно, что политика под руки уводят сотрудники его личной охраны. Он ранен, у него окровавлено ухо. В настоящее время Трамп Находится в больнице, его здоровью ничто не угрожает. Стрелка разыскивает полиция.

Позднее стало известно, что о произошедшем известили президента США Джо Байдена.

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NYT: Трамп после стрельбы на митинге чувствует себя хорошо, проходит медосмотр
#дональд трамп
#сша
#стрельба
#погибший
#пострадавший
#митинг
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NYT: Трамп после стрельбы на митинге чувствует себя хорошо, проходит медосмотр
14 июля 2024, 01:56

Фото: iStock/VILevi

Экс-президент США и участник предвыборной гонки Дональд Трамп после инцидента со стрельбой на митинге чувствует себя хорошо, сейчас он проходит медосмотр в больнице. Об этом сообщает New York Times. Расследованием случившегося на выступлении занимается секретная служба.
Стрельба началась во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании в городе Батлер. Во время речи политика послышались выстрелы, спустя секунду кандидат схватился за ухо и бросился лицом в пол. Спустя еще одно мгновение Трампа закрыли своими телами сотрудники секретной службы. Они же через какое-то время увели политика со сцены.

Судя по полному видео с моментом стрельбы, пуля прошла в сантиметрах от головы кандидата в президенты США, у него окровавлено ухо, однако по вскинутому вверх кулаку можно предположить, что ранение не тяжелое.

По данным издания RSBN, секретная служба разбирается в случившемся, стрелявшего пока не поймали.

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Агенты секретной службы увели Трампа после стрельбы – полное видео покушения
14 июля 2024, 01:44

Фото: iStock/naveebird

Агенты секретной службы увели Дональда Трампа со сцены после стрельбы. Судя по полному видео с моментом покушения, пуля прошла в сантиметрах от головы кандидата в президенты США, у него окровавлено ухо, по вскинутому вверх кулаку можно предположить, что ранение не тяжелое.
По данным издания RSBN, секретная служба разбирается в случившемся, стрелявшего пока не поймали.

Все произошло во время предвыборного выступления Трампа в Пенсильвании в городе Батлер. Во время речи политика началась стрельба, спустя секунду кандидат схватился за ухо и бросился лицом в пол. Спустя еще одно мгновение Трампа закрыли своими телами его телохранители.

В настоящее время на месте происшествия работают профильные службы. Информация о произошедшем уточняется.

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#политика
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#информация
#служба
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На Трампа совершено покушение, политик ранен – видео
Выстрелы прозвучали во время выступления Трампа в Пенсильвании
14 июля 2024, 01:16

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Выстрелы, предположительно, прогремели во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошёл во время встречи Трампа с избирателями в городе Батлер.



Отмечается, что после громких звуков трансляция выступления прервалась.

На опубликованных кадрах видно, что Трамп сразу же покинул сцену. Вероятно, он был ранен, поскольку видна кровь на ухе.

Медиакомпания RSBN сообщает, что стрелка пока не удалось задержать, его разыскивает полиция.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информация о произошедшем уточняется.

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#пострадавший
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Полиция поймала трех мигрантов после конфликта со стрельбой в Петербурге
14 июля 2024, 00:17

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге полиция задержала трех мигрантов для проверки их причастности к конфликту со стрельбой на Комендантском проспекте. Об этом сообщает областное ГУ МВД России. По данным ведомства, задержанные 1990, 1995 и 2000 годов рождения.
«Следственным отделом по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением оружия)», – сообщает региональный следком.
По предварительным данным ГСУ СК, стрельбу устроили из пневматического оружия, а поводом для вооруженного конфликта стала «конкуренция в сфере такси».

Напомним, SHOT сообщал, что двое мужчин обстреляли из автоматов и пистолетов своих оппонентов, после чего скрылись с места преступления. Также они произвели несколько выстрелов в воздух. Инцидент произошел в субботу, 13 июля, на Комендантском проспекте.

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