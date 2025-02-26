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Трамп оценил сделку с Украиной по полезным ископаемым в триллион долларов

Фото: iStock/Andrii Atanov

Фото: iStock/Andrii Atanov

Президент США Дональд Трамп оценил будущую сделку по украинский редкоземельным металлам в один триллион долларов. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Овальном кабинете.
«Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов», — прокомментировал Трамп будущую сделку между Киевом и Вашингтоном.

Напомним, что представительства Украины и США договорились о заключении сделки по редкоземельным металлам 25 февраля. Подписание договора запланировано в пятницу. К тому же Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом 28 февраля в Вашингтоне, где они обсудят условия соглашения.

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Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто на фоне атаки БПЛА
26 февраля 2025, 01:12

Фото: iStock/Apriori1

Принято решение временно перекрыть движение по Крымскому мосту. Об этом рассказали в оперативном инфоцентре о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — пишут в telegram-канале.

«Радио 1» писало о сбитых беспилотниках над акваторией Черного моря, о чем рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. При этом ранее о массированном налете дронов с Украины предупредил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его информации, беспилотники направились в сторону Крымского моста или в Краснодарский край.

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#украина
#беспилотник
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Над Черным морем уничтожено четыре украинских беспилотника. Ранее о массированном налете предупреждал Рогов
Развожаев: над Черным морем уничтожено четыре беспилотника
26 февраля 2025, 00:50

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Над акваторией Черного моря было уничтожено четыре вражеских беспилотника. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над акваторией Черного моря на высоте почти в 1,5 км на значительном расстоянии от берега», — написал градоначальник в своем telegram-канале.

Развозжаев отметил, что на данный момент в регионе продолжается контроль обстановки. Дроны удалось ликвидировать на большой высоте.

Ранее о массированном налете беспилотников предупреждал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, в сторону Краснодарского края или Крымского моста направилось свыше 40 БПЛА.

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Трамп согласился с идеей по размещению миротворцев на Украине
Трамп: на Украине потребуется разместить миротворцев, устраивающих всех
26 февраля 2025, 00:42

Дональд Трамп: (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине потребуется разместить миротворческий контингент, который будет приемлем для обеих сторон. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Нам также нужны миротворцы», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось о намерении Владимира Зеленского посетить Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Диалог политиков запланирован на 28 февраля. Отмечается, что стороны будут обсуждать подписание сделки по добыче полезных ископаемых, которое ранее согласовали представительства Украины и США.

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#дональд трамп
#белый дом
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«Военная хроника» опубликовала новый клип Юты «Русские»
26 февраля 2025, 00:35

Юта (Фото: Telegram @utamusic_telegram)

Канал «Военная хроника» опубликовал новый клип Юты «Русские». Песня направлена на поддержку российских бойцов, принимающих участие в спецоперации.
«Стихи и музыка Юты наполнены величием русского духа. В каждом слове, в каждой ноте — мощная поддержка российских военных, которые её, безусловно, ощущают. Юта не раз давала концерты в зоне спецоперации и не понаслышке знает, что такое передний край», — приводит RT описание к песне.

Сама исполнительница считает, что русские — это не только принадлежность к стране, но и образ жизни. По ее словам, сегодня в зоне спецоперации родину защищают татары, чуваши, чеченцы и другие национальности, а значит все они русские и победители.

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Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 февраля
Reuters: Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 февраля
26 февраля 2025, 00:26

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский планирует прилететь в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. Об этом пишет Reuters.
По информации издания, прилет главы киевского режима в Штаты связан с обсуждением сделки по добыче полезных ископаемых на Украине. Ранее данный проект был согласован представительствами двух стран.

В Белом доме отказались от комментариев.

Напомним, что представительства США и Украины пришли к согласию по поводу сделки по редкоземельным металлам. В ней не указываются гарантии безопасности, при этом Штаты отказались от идеи по 100% контролю коммерческого фонда.

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