Трамп оценил сделку с Украиной по полезным ископаемым в триллион долларов

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Президент США Дональд Трамп оценил будущую сделку по украинский редкоземельным металлам в один триллион долларов. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Овальном кабинете.
«Это очень большая сделка. Это может быть сделка на триллион долларов», — прокомментировал Трамп будущую сделку между Киевом и Вашингтоном.
Напомним, что представительства Украины и США договорились о заключении сделки по редкоземельным металлам 25 февраля. Подписание договора запланировано в пятницу. К тому же Владимир Зеленский планирует встретиться с Дональдом Трампом 28 февраля в Вашингтоне, где они обсудят условия соглашения.
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Иван Мусатов