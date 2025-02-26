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Трамп согласился с идеей по размещению миротворцев на Украине

Трамп: на Украине потребуется разместить миротворцев, устраивающих всех
Дональд Трамп: (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Дональд Трамп: (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)

Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине потребуется разместить миротворческий контингент, который будет приемлем для обеих сторон. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Нам также нужны миротворцы», — сказал американский лидер.

Ранее сообщалось о намерении Владимира Зеленского посетить Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Диалог политиков запланирован на 28 февраля. Отмечается, что стороны будут обсуждать подписание сделки по добыче полезных ископаемых, которое ранее согласовали представительства Украины и США.

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#украина
#дональд трамп
#белый дом
«Военная хроника» опубликовала новый клип Юты «Русские»
26 февраля 2025, 00:35

Юта (Фото: Telegram @utamusic_telegram)

Канал «Военная хроника» опубликовал новый клип Юты «Русские». Песня направлена на поддержку российских бойцов, принимающих участие в спецоперации.
«Стихи и музыка Юты наполнены величием русского духа. В каждом слове, в каждой ноте — мощная поддержка российских военных, которые её, безусловно, ощущают. Юта не раз давала концерты в зоне спецоперации и не понаслышке знает, что такое передний край», — приводит RT описание к песне.

Сама исполнительница считает, что русские — это не только принадлежность к стране, но и образ жизни. По ее словам, сегодня в зоне спецоперации родину защищают татары, чуваши, чеченцы и другие национальности, а значит все они русские и победители.

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Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 февраля
Reuters: Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 февраля
26 февраля 2025, 00:26

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)

Владимир Зеленский планирует прилететь в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля. Об этом пишет Reuters.
По информации издания, прилет главы киевского режима в Штаты связан с обсуждением сделки по добыче полезных ископаемых на Украине. Ранее данный проект был согласован представительствами двух стран.

В Белом доме отказались от комментариев.

Напомним, что представительства США и Украины пришли к согласию по поводу сделки по редкоземельным металлам. В ней не указываются гарантии безопасности, при этом Штаты отказались от идеи по 100% контролю коммерческого фонда.

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#дональд трамп
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Украина направила в сторону Краснодарского края или Крымского моста десятки БПЛА
26 февраля 2025, 00:13

Фото: iStock/bbsferrari

Украинские войска направили в сторону Краснодарского края или Крымского моста десятки беспилотников. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Группа бандеровских БпЛА над Черным морем. Велика вероятность, что беспилотники идут в обход Крыма в направлении Краснодарского края или Крымского моста», — пишет Рогов в своем telegram-канале.

Общая численность зафиксированных дронов над Черным морем начинается от 30 штук. Над Азовским насчитывается от 10 единиц БПЛА. Группа дронов летит в направлении Краснодарского края или Крымского моста на низких высотах.

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Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам будет подписана через три дня
AFP: Украина и США подпишут сделку по редкоземельным металлам 28 февраля
26 февраля 2025, 00:05

Фото: iStock/ValleraTo

Украина и США подпишут соглашение по редкоземельным металлам 28 февраля. Дату сделки прогнозируют Agence France-Presse.
«Соглашение США и Украины может быть подписано в Вашингтоне 28 февраля», — говорится в сообщении издания, опубликованном в соцсети X.

Напомним, что Вашингтон и Киев пришли к соглашению по сделке с редкоземельными металлами во вторник 25 февраля. Согласно ей, Украина будет перечислять половину своих доходов от монетизации полезных ископаемых в специальный фонд. Средства из него будут направлены на инвестиционные проекты в самой Украине. При этом Киев принял условия соглашения без прописанных там гарантий безопасности, на которых ранее настаивали власти.

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К берегам Крыма приблизились безэкипажные украинские катера с ракетами и БПЛА
25 февраля 2025, 23:55

Фото: iStock/possum1961

Возле побережья Крыма были обнаружены безэкипажные украинские катера, оснащенные ракетами и беспилотниками. Об этом сообщает «Военный обозреватель».
«Зафиксировано приближение украинских безэкипажных катеров к западному побережью Крыма», — пишут в telegram-канале.

Сообщение о приближении катеров было опубликовано в 21:38 по московскому времени. Уточняется, что данные судна ВСУ оснащены ракетами и беспилотниками.

Ранее «Радио 1» писало о подготовке украинской армии отступить с оккупированных территорий Курской области. Причиной являются возникшие логистические проблемы.

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#всу
#украина
#россия
#крым
#ракета
#беспилотник
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