Трамп согласился с идеей по размещению миротворцев на Украине

Дональд Трамп: (Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Президент США Дональд Трамп заявил, что на Украине потребуется разместить миротворческий контингент, который будет приемлем для обеих сторон. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.
«Нам также нужны миротворцы», — сказал американский лидер.
Ранее сообщалось о намерении Владимира Зеленского посетить Вашингтон для встречи с Дональдом Трампом. Диалог политиков запланирован на 28 февраля. Отмечается, что стороны будут обсуждать подписание сделки по добыче полезных ископаемых, которое ранее согласовали представительства Украины и США.
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Иван Мусатов