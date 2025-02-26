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В Белом доме оценили целесообразность визита Зеленского в США

Reuters: США считают бессмысленным приглашать Зеленского из-за неготовой сделки
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

В американской администрации вызывает сомнения целесообразность визита Владимира Зеленского в США на фоне неподготовленной сделки между странами по минеральным ресурсам. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Я не вижу смысла в приглашении (Зеленского. — прим. ред.), если он говорит, что сделка еще не достигнута», — пояснил собеседник-аноним.
По его словам, в Белом доме ожидают, что визит главы киевского режима должен олицетворять собой окончательное решение по договору.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что пятницу, 28 февраля, можно считать «рабочей датой» его приезда в Вашингтон. Украинский политик, по его признанию, также планировал поехать в Лондон.

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Россиянке вынесли приговор за попытку подрыва машины с наклейкой «Z» в Крыму
Россиянка получила 15 лет за попытку подрыва машины с наклейкой «Z» в Крыму
26 февраля 2025, 19:29

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Приговор в 15 лет общего режима получила россиянка Ольга Колкова за попытку взрыва авто, на котором была наклейка «Z» в Крыму. Как пояснили журналистам в пресс-службе суда, задание осужденная получила от сотрудника Службы безопасности Украины.
«В период с 13 по 14 ноября 2023 года, находясь на территории г. Симферополя, подсудимая получила от сотрудника СБУ задание приискать необходимые компоненты, с помощью которых изготовить две самодельные ручные гранаты, определить подходящий объект посягательства - автомобиль c наклеенным на кузове логотипом «Z», а также время поджога данного автомобиля с использованием этих гранат...», — добавили в суде.
Дело рассматривалось по статьям о госизмене, прохождении обучения для осуществления терактов и покушении на теракт.

Ранее сообщалось, в каком российском регионе ФСБ предотвратила серию терактов.

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#крым
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Зеленский назвал «рабочую дату» своего визита в США
Зеленский назвал 28 февраля «рабочей датой» своей поездки в США
26 февраля 2025, 18:46

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что 28 февраля — «рабочая дата» его визита в США. Глава киевского режима уточнил, что в настоящее время ведется подготовка.
«О визите. Визит нам предложили. Но я хочу получить [информацию], какой формат и когда. Офисы работают над этим. Там рабочая есть дата. То, что сказал президент США о пятнице. У меня важный вопрос. Я очень хочу визита», — прокомментировал Зеленский местной прессе.
Он добавил, что после визита в Штаты планирует посетить Великобританию.

«…и мы с европейцами там встречаемся у [премьер-министра Великобритании] Кира Стармера», — добавил украинский политик.
Ранее стало известно, что попытаются сделать с Зеленским США.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года.

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Финансировавшим ВСУ компаниям могут запретить возвращение в РФ
В Госдуму внесут законопроект о запрете возврата компаниям, финансировавшим ВСУ
26 февраля 2025, 18:30

Фото: istockphoto/ANGHI

Законопроект, запрещающий финансировавшим ВСУ компаниям возвращаться в Россию, рассмотрят в Госдуме. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на документ.
«Иностранные компании, которые финансировали вооруженные силы Украины или другие организации, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации, не будут иметь права вести какую-либо деятельность на территории Российской Федерации», — гласит пояснительная записка.
Уточняется, что законопроект внесут депутаты от «Новых людей». Перед этим председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил о том, что иностранным компаниям будет сложно вернуться на российский рынок из-за их же недальновидных шагов.

Кроме того, эксперты отмечали, что возвращение зарубежных компаний на отечественный рынок может нанести ущерб национальным интересам.

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В Финляндии озвучили радикальное предложение по РФ
Малинен: Финляндии надо открыть границу с РФ и восстановить отношения
26 февраля 2025, 18:14

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Финской стороне надо открыть границу с Российской Федерацией и восстановить отношения, заявил в соцсетях профессор университета Хельсинки Туомас Малинен.
«Нельзя терять ни минуты. Нам нужно вновь открыть нашу восточную границу и начать восстанавливать отношения с Россией», — сказано в публикации.

Малинен подчеркнул, что соглашение с Киевом по безопасности должно быть расторгнуто, а нынешняя финская политическая верхушка — отправлена в отставку.

«Наши экономика и общество в этом нуждаются», — заключил профессор.
Отношения РФ и Финляндской республики ухудшились в особенности после вступления последней в Североатлантический альянс.

Ранее сообщалось, когда Вашингтон может смягчить антироссийские санкции.

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Экс-нардеп предположил, что Трамп сделает с Зеленским
Экс-нардеп Килинкаров: США попытаются сместить Зеленского
26 февраля 2025, 17:42

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не устраивает администрацию президента США Дональда Трампа, которая попытается заменить его. Так считает экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
По его словам, в Вашингтоне уже говорят о проведении президентских выборов на Украине, так как понимают необходимость смены политического режима в стране.

«Если бы Зеленский их устраивал как ныне действующий президент и перспективный с точки зрения реализации планов по Украине в будущем, то, конечно, они бы не поднимали этот вопрос. Думаю, Вашингтон попытается сместить Зеленского», — заявил Килинкаров в беседе с NEWS.ru.

Так, он добавил, что депутаты Верховной рады сейчас пытаются найти способы продлить свою политическую власть в преддверии грядущих перемен, понимая, что с Зеленским у них никаких перспектив нет.

Тем временем оппоненты главы киевского режима — председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко работают над тем, чтобы Зеленский в новых выборах участие не принял.

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Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне 28 февраля
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