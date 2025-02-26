В Белом доме оценили целесообразность визита Зеленского в США

Владимир Зеленский
В американской администрации вызывает сомнения целесообразность визита Владимира Зеленского в США на фоне неподготовленной сделки между странами по минеральным ресурсам. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на источники.
«Я не вижу смысла в приглашении (Зеленского. — прим. ред.), если он говорит, что сделка еще не достигнута», — пояснил собеседник-аноним.По его словам, в Белом доме ожидают, что визит главы киевского режима должен олицетворять собой окончательное решение по договору.
Ранее Владимир Зеленский заявлял, что пятницу, 28 февраля, можно считать «рабочей датой» его приезда в Вашингтон. Украинский политик, по его признанию, также планировал поехать в Лондон.
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