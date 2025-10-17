Дональд Трамп положительно оценил идею строительства туннеля между Россией и Аляской
Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским коллегой высказался об идее строительства подводного туннеля, который мог бы соединить Россию и Аляску.
По словам политика, сам проект звучит «очень интересно» и заслуживает внимания. Трансляцию переговоров вел канал LiveNOW from FOX на YouTube.
Трамп не уточнил, кто именно предложил идею и насколько она реалистична с инженерной и политической точек зрения, однако отметил, что подобные инициативы могли бы символизировать «новый уровень международного взаимодействия и экономического развития».
