Дональд Трамп положительно оценил идею строительства туннеля между Россией и Аляской

17 октября 2025, 21:59

Трамп заинтересовался идеей туннеля между Россией и Аляской

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров)

Бывший президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским коллегой высказался об идее строительства подводного туннеля, который мог бы соединить Россию и Аляску.